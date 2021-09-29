Игрушки, одежда и обувь. Tesla Маска подала заявку на регистрацию нового товарного знака

Tesla Илона Маска подала заявку на регистрацию нового товарного знака в ведомство США по патентам и товарным знакам,пишет Electrek.

Игрушки, одежда и обувь. Tesla Маска подала заявку на регистрацию нового товарного знака
Фото: biz.liga.net

Что известно

Под брендом Cyberquad, помимо квадроциклов, будут выходить игры, игрушки, а также спортивные товары и одежда.

В ноябре 2019 года Tesla представила прототип электропикапа Cybertruck. Помимо этого, Маск анонсировал электрический квадроцикл на 2 человека, который будет доступен покупателям в качестве опции.

Заявку на регистрацию товарного знака Cyberquad Tesla подала в сентябре 2019. Помимо квадроцикла, компания планирует использовать его еще и для выпуска игр, игрушек, а также фирменной одежды: курток, кепок, рубашек, брюк и обуви, а также одежды для малышей.

Напомним

28 сентября состояние главы Tesla Илона Маска впервые превысило $200 млрд и он поднялся на первое место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Forbes Real-Times.

Ранее Илон Маск заявил, что Tesla продолжит увеличивать инвестиции в Китае. По его словам, Китай сейчас является мировым лидером в сфере цифровизации, поэтому Tesla старается улучшить репутацию в стране, а потому он готов сотрудничать со всеми регуляторами.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Кондитерские изделия подорожают в УкраинеКондитерские изделия подорожают в Украине
Регулятор Дубая поддержал торговлю криптовалютою в свободной экономической зонеРегулятор Дубая поддержал торговлю криптовалютою в свободной экономической зоне
Инфляция это плата за оздоровление после карантина — МинэкономикиИнфляция это плата за оздоровление после карантина — Минэкономики
ЦБ Турции неожиданно снизил ставку. Курс лиры рухнулЦБ Турции неожиданно снизил ставку. Курс лиры рухнул
Крах на фондовом рынке, падение биткоина и золота. Кийосаки дал новый прогнозКрах на фондовом рынке, падение биткоина и золота. Кийосаки дал новый прогноз
Блок рекламы


Похожие новости
В списке богатейших людей мира сменился лидер. Состояние Маска впервые превысило $200 миллиардовВ списке богатейших людей мира сменился лидер. Состояние Маска впервые превысило $200 миллиардов
На владельца австралийской энергоустановки Tesla Megapack подали в судНа владельца австралийской энергоустановки Tesla Megapack подали в суд
Huobi и Binance приостановили регистрацию пользователей из КитаяHuobi и Binance приостановили регистрацию пользователей из Китая
Криптомонета щенка Илона Маска взлетела на 1300% после твитта миллиардераКриптомонета щенка Илона Маска взлетела на 1300% после твитта миллиардера
Правэкс Банк получил нового главу правленияПравэкс Банк получил нового главу правления
За год Китай заработал на масках почти $90 миллиардовЗа год Китай заработал на масках почти $90 миллиардов
BHP заключила соглашение о поставках никеля Tesla Inc.BHP заключила соглашение о поставках никеля Tesla Inc.
ВостГОК снизил выпуск уранового оксидного концентрата на 45%ВостГОК снизил выпуск уранового оксидного концентрата на 45%
Группа А-95 призвала нового министра МВД присоединиться к борьбе с нелегальным оборотом нефтепродуктовГруппа А-95 призвала нового министра МВД присоединиться к борьбе с нелегальным оборотом нефтепродуктов
Почему акции Tesla падают, когда фондовые индексы растутПочему акции Tesla падают, когда фондовые индексы растут
Последние новости
Подгружаем последние новости