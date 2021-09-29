Игрушки, одежда и обувь. Tesla Маска подала заявку на регистрацию нового товарного знака

Tesla Илона Маска подала заявку на регистрацию нового товарного знака в ведомство США по патентам и товарным знакам,пишет Electrek.

Фото: biz.liga.net

Что известно

Под брендом Cyberquad, помимо квадроциклов, будут выходить игры, игрушки, а также спортивные товары и одежда.

В ноябре 2019 года Tesla представила прототип электропикапа Cybertruck. Помимо этого, Маск анонсировал электрический квадроцикл на 2 человека, который будет доступен покупателям в качестве опции.

Заявку на регистрацию товарного знака Cyberquad Tesla подала в сентябре 2019. Помимо квадроцикла, компания планирует использовать его еще и для выпуска игр, игрушек, а также фирменной одежды: курток, кепок, рубашек, брюк и обуви, а также одежды для малышей.

Напомним

28 сентября состояние главы Tesla Илона Маска впервые превысило $200 млрд и он поднялся на первое место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Forbes Real-Times.