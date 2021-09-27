Сумма вкладов физлиц в банках сократилась за месяц до 622,8 миллиардов

По состоянию на 1 сентября 2021 общая сумма вкладов физических лиц (в т. ч. ФОП) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 622,860 млрд грн. Об этом говорится в сообщении Фонда.

Сумма вкладов физлиц в банках сократилась за месяц до 622,8 миллиардов
Фото: rbc.ua

Сколько средств физлиц в банках

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало сентября 2021:

  • вклады в национальной валюте — 377,440 млрд грн;
  • вклады в иностранной валюте — 245,420 млрд грн.

Напомним, при осуществлении выплат по вкладам в иностранной валюте они перечисляются в гривну по официальному курсу, установленному Национальным банком Украины на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка.

Доля ФОП в структуре вкладчиков

Вклады 98% вкладчиков в банках-участниках Фонда не превышают 200 тыс. грн, поэтому полностью подпадают под гарантии Фонда. Общая сумма вкладов составляет 237,70 млрд грн.

Доля ФОП в структуре вкладчиков составляет 3,4%, а сумма их вкладов на 1 сентября 2021 года составила 58,24 млрд грн (9,3% от общей суммы вкладов). Напомним, с 1 января 2017 года под гарантии ФГВФЛ подпадают вклады физических лиц-предпринимателей.

Напомним

По состоянию на 1 сентября 2021 в реестре участников Фонда гарантирования был 71 банк.

На 1 августа общая сумма вкладов физлиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 624,7 млрд грн.

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