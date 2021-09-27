Huobi и Binance приостановили регистрацию пользователей из Китая

Крупнейшие криптовалютные биржевые операторы Huobi Global и Binance приостановили регистрацию новых пользователей из материкового Китая. Huobi также закроет текущие счета в Китае до конца года. Об этом пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

Фото: investing.com

Кому открыт доступ

Регистрация по-прежнему доступна для пользователей из Гонконга. Номера материкового Китая все еще можно использовать для регистрации на криптовалютной бирже OKEx.

Предыстория

24 сентября Центральный банк Китая заявил, что все криптовалютные транзакции будут считаться незаконной финансовой деятельностью.

Китай планирует официальный запуск цифрового юаня в 2022 году и пересмотрит законы, чтобы использовать собственную криптовалюту в качестве платежного средства.