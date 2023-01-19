Binance отримала дозвіл на роботу у Польщі

Криптовалютна біржа Binance отримала схвалення польської влади як провайдера послуг віртуальних активів на роботу в країні. Про це повідомляє пресслужба криптобіржі.

Binance отримала дозвіл на роботу у Польщі
Фото: binance.com

«Binance рада повідомити, що вона розширює свою місцеву присутність у Польщі, а також зберігає відданість повному дотриманню нормативних вимог», — йдеться у повідомленні.

Користувачі платформи з Польщі повинні підписати нові правила та умови, щоб мати можливість продовжувати користуватися сервісами.

Компанія також оголосила про плани щодо збільшення кількості співробітників підрозділу, проведення заходів та освітніх ініціатив.





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