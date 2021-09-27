Запрет криптовалюты в Китае. Акции Coinbase и PayPal падают

Акции американской криптовалютной биржи Coinbase упали на 3% — до $230,3. Также подешевели бумаги крупнейшего среди публичных компаний держателя криптовалюты — компании MicroStrategy: они потеряли 3,5% и опустились до $595 на предварительных торгах биржи NASDAQ. Об этом свидетельствуют данные торгов, пишет РБК.

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Падение акций

Падение наблюдается в бумагах других компаний, связанных с криптовалютной индустрией, в том числе в акциях PayPal (-0,9%), Square (-1,9%), Tesla (-1%) и NVIDIA (-1,3%). Бумаги Marathon Digital обвалились на 6,3%.

Причина

Продажи в бумагах начались после заявления Центрального банка Китая о том, что все транзакции, связанные с криптовалютой, являются незаконными и должны быть запрещены.

Все криптовалюты, включая биткоин и эфириум, больше не смогут обращаться на рынке, а все операции, связанные с криптовалютой, включая услуги, предоставляемые иностранными биржами местным инвесторам, будут считаться незаконной финансовой деятельностью, говорится в заявлении НБК.

Курс биткоина

После этого сообщения курс самой популярной криптовалюты в мире — биткоина — потерял 3,35% и опустился до $42?500 на криптобирже Binance.

Согласно данным интерактивной таблицы «Минфина», курс биткоина по состоянию на 15:00 составляет $41,562 за монету.

Предыстория

9 июня власти китайской провинции Цинхай и власть Синьцзян-Уйгурского автономного округа опубликовали документ, согласно которому майнинг криптовалюты на территории регионов запрещен.

Власти региона призвали компании, занимающиеся добычей цифровых монет, прекратить свою деятельность.