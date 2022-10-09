Ціни на українську експортну електроенергію падають: в «Укренерго» розповіли, скільки планують заробити

З 30 червня по 9 жовтня 2022 р «Укренерго» продала на аукціонах доступ до міждержавних електромереж в напрямку Словаччини?? та Румунії на понад 4,9 млрд гривень. Про це повідомляють в «Укренерго».

Як повідомляє компанія , за останній тиждень величина проданого перетину склала 50 212 МВт*год., а одному аукціоні брали участь від 7 до 12 компаній.

«Загальна вартість доступу до міждержавних мереж в напрямку Польщі, який було продано на аукціонах впродовж 1-9 жовтня склала 374,88 тис. грн. В аукціонах брали участь дві компанії», - додають в компанії.

В «Укренерго» констатують зменшення вартості електроенергії на «ринку на добу наперед» (РДН), як в Україні так і в Європі.

В Словаччині в робочі дні ціна базового навантаження коливалася в діапазоні €332-423/МВт*год, цього тижня вона вже була в проміжку €196-279/МВт*год.

В Румунії вказаний діапазон знизився з €338-397/МВт*год до €211-315/МВт*год. У вихідні дні ціни були ще нижчими.

В Україні РДН ціна знизилася з 93-€94/МВт*год до €91-92/МВт*год.

Таким чином середньозважена ціна доступу до перетину в напрямку Румунії та Словаччини на цьому тижні впала на 6%, до 4,748 тис. грн/ МВт*год.

«Найбільша гранична ціна в одній годині склала 14,3 тис. грн/МВт*год у напрямку Словаччини 5 жовтня в 20-й годині», - зазначили в Укренерго.