Ціни на житло в Україні стрімко падають: на ринку чекають масового банкрутства забудовників

В Україні падають ціни на житло. Вартість деяких об'єктів нерухомості знизилась наполовину. При цьому експерти припускають, що падіння ще не скінчилося. За таких умов близько третини будівельних компаній точно не виживе. А решта, невідомо коли зможуть реанімуватись.

У такому прогнозі сходяться багато експертів ринку житла. І схоже, що доки війна не закінчиться, падіння ринку триватиме. Про це, зокрема, йдеться у прогнозі директора Інституту розвитку економіки України Олександра Гончарова, яким він поділився з telegraf.

Через відсутність попиту на нерухомість ціни на житло в Україні катастрофічно знизилися. Особливо це відчувається в столиці та східних регіонах, які постійно піддаються ризику обстрілів. Такого падіння цін на нерухомість не було навіть у США на піку кризи 2008 року, каже експерт.

"Так, у Києві нерухомість теж впала - впала в ціні до 50%. При цьому, за оцінками експертів, первинний ринок у нас практично зупинився. Побоююся, що дна ми ще не досягли", - каже Гончаров.

Він також цитує іншого знавця ринку нерухомості – директора з розвитку роздрібного бізнесу "Правекс Банку" Володимира Чорненького. Той, у свою чергу, зауважив, що про нове будівництво найближчим часом говорити не доводиться. Хіба що девелопери доведуть до пуття об'єкти, які ще до війни були близькі до завершення. А от щодо завершення об'єктів, які готові менш ніж на 80%, то навряд чи воно передбачається найближчим часом.

Згодні з ними також інші експерти. Причому багато хто з них вважає, що найгірше для ринку нерухомості ще попереду.

"Через відсутність попиту та падіння цін ми фактично перебуваємо на порозі можливого банкрутства 30% компаній. І, швидше за все, великі компанії теж не всі виживуть", - припустив один зі столичних девелоперів.

Нагадаємо, стало відомо, які квартири можна орендувати в Києві за ціною до 10 тисяч гривень.