Цена на хлеб в Украине вырастет выше доллара – до 30 гривен

В Украине растет цена на хлеб. За год она подскочила почти на 20%. Однако это еще не предел. Через месяц стоимость хлеба должна подскочить еще процентов на 10, а спустя год, в сентябре 2022, она преодолеет цену в один доллар и вырастет до 28-30 гривен.

Пекари говорят, что все эти этапы подорожания неизбежны, потому что растут в цене все составляющие себестоимости хлебобулочных изделий.

Сейчас средняя цена на хлеб из пшеничной муки первого сорта составляет 23,8 грн/кг. Буханка ржаного и пшенично-ржаного стоит 24,87 грн/кг, а стоимость батона в среднем составляет 16 гривен. При этом "Украинский" хлеб, который пользуется большим спросом, в торговой сети продают в среднем за 25,7 гривны.

Цена на хлеб формируется под влиянием многим факторов. Однако наибольшее влияние на нее оказывают цены на сырье, энергоносители и зарплаты персонала.

К тому же есть еще одна закономерность, которая, к сожалению, также четко прослеживается: чем дальше от больших населенных пунктов, тем дороже хлеб. Это связано с тем, что в больших городах торговый оборот намного выше, товар не залеживается в магазинах и реализуется практически на 100%. А чем меньше населенный пункт, тем сложнее в нем продать товар, и тем выше приходится ставить на него цену.

И если производители не хотят поднимать цену на хлеб, то приходится немного менять технологию, чтобы сэкономить на ингредиентах.

"Там, где цену поднимать не захотят из-за низкой покупательной способности населения, просто будут использовать муку более низкого качества... А если предприятия пекут в газовых печах, и цена голубого топлива вырастет на 30%, на столько же вырастет и стоимость хлеба", – рассказал международный консультант по хлебопечению Игорь Лаврешин.

Напомним, в нынешнем году аграрии Украины собрали рекордный урожай зерна. Одной только пшеницы удалось намолотить около 32 млн тонн. Однако надеяться на дешевый хлеб украинцам не стоит. Его будут продавать по цене экспорта.