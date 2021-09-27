Венгрия и "Газпром" подпишут контракт о поставках газа до 2036 года

В течение 15 лет Венгрия будет получать 4,5 млрд кубометров газа в год.

Правительство Венгрии и роSSийский концерн "Газпром" заключат долгосрочный контракт о поставках роSSийского газа до конца 2036 года.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Договор подпишут в Будапеште министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и глава правления "Газпрома" Алексей Миллер.

По условиям контракта "Газпром" будет поставлять в Венгрию 4,5 млрд кубометров газа в год. Ранее сообщалось, что в течение 15 лет эти объемы газа будут ежегодно поставляться двумя маршрутами - через Австрию и Сербию.

О намерениях Венгрии подписать с "Газпромом" новое соглашение по газу стало известно еще в августе, когда Сийярто обсуждал этот вопрос с главой МИД РоSSии Сергеем Лавровым.

Венгрия покрывает свои потребности в газе, в основном, за счет РоSSии, получая топливо по трубопроводу через Украину. В последние годы Венгрия диверсифицировала газовый импорт, открыв трансграничные газопроводы-интерконнекторы с большинством соседних государств и обеспечив поставки от Royal Dutch Shell через порт для приема сжиженного газа в Хорватии.

Напомним, 30 августа правительство Венгрии согласовало с "Газпромом" новый 15-летний контракт на поставку газа. Он предусматривает, что страна будет получать ежегодно по 4,5 млрд кубометров газа: 3,5 млрд кубометров - через Сербию "Турецким потоком" и его сухопутными ответвлениями, и еще 1 млрд кубометров - через Австрию.

Сейчас поставки роSSийского газа в Венгрию в основном идут со стороны Украины (пункт Берегово). С 2020 года Венгрия импортировала 8,6 млрд куб. м роSSийского газа.