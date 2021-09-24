На Ровенщине полиция провела рейд против незаконной добычи янтаря

В результате были обнаружены орудия промысла, янтарь и изделия из него, а также транспорт и оружие.

Фото: Нацполиция

Полицейские в Ровенской области 22-24 сентября провела рейды с целью выявления незаконной добычи янтаря.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, по результатам рейдов правоохранители обнаружили и изъяли 13 мотопомп и орудия незаконного промысла.

Кроме того, по месту жительства фигурантов уголовных производств в Володимирце, Ельном, Антоновке и Жовкине правоохранители провели пять обысков. Во время них были изъяты янтарь-сырец различной фракции общим весом 15,31 кг, изделия из него и три единицы оружия.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Все изъятое в рамках досудебного расследования направлено для проведения экспертизы.

Кроме того, временно задержаны незарегистрированные в установленном законодательством порядке девять транспортных средств (мотоциклов и скутеров).

К мероприятиям были привлечены приданные силы Главного управления полиции в Ровенской области, оперштаба, сотрудники Нацгвардии и Государственной пограничной службы.

Напомним, в июле на территории Волынской области правоохранители и пограничники провели 16 санкционированных обысков по месту жительства и в транспортных средствах причастных к преступной деятельности по обработке и сбыту янтаря.