Український енерготрейдер здійснив тестовий імпорт електроенергії

Україна імпортувала 1 МВт електроенергії зі Словаччини, інформує ZN.ua.

Український енерготрейдер здійснив тестовий імпорт електроенергії
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Державний енерготрейдер «Енергетична компанія України» здійснив першу тестову поставку 1 МВт електроенергії зі Словаччини. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Це було зроблено в рамках заходів для підтримки енергосистеми України на випадок дефіциту генеруючої потужності.

Як йдеться у повідомленні, ризики сталого проходження опалювального сезону через ракетні обстріли Росії та пошкоджені внаслідок цього об’єкти енергетичної інфраструктури значно збільшились.

Тож державний трейдер наразі шукає можливості та інструменти для їх зменшення. Зокрема, йдеться і про тестові поставки. Тестовий імпорт дозволить відпрацювати алгоритм дій у разі критичного дефіциту електроенергії.

«Технічна можливість імпортувати електроенергію з Європи в Україну – це ще один інструмент стабілізації роботи нашої енергосистеми. Ми повинні бути готові до його впровадження», – прокоментував генеральний директор АТ «ЕКУ» Віталій Бутенко.

На 28 та 29 жовтня «ЕКУ» не викуповувала перетин для імпорту зі Словаччини. Водночас, на 29 жовтня, за результатами добового аукціону, компанія викупила 5 МВт перетину рівним графіком за напрямком Словаччина-Україна.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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