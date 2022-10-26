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2022-10-26
Відключення світла: українські трейдери вже тестують імпорт електроенергії
Мова йде про імпорт електроенергії зі Словаччини.
Низка українських компаній (ТОВ "Д.Трейдінг", ТОВ "ЕРУ Трейдинг" та "Енергетична компанія України") почали тестувати можливості імпорту електроенергії. Про це свідчать результати добових аукціонів НЕК "Укренерго" з продажу міждержавного перетину, пише видання
Починаючи з 16 жовтня ці компанії бронювали різну потужність перетину – від 1 МВт до 50 МВт – у певні дні до 27 жовтня.
Водночас на сайті ENTSO-E станом на 26 жовтня зафіксували фізичне постачання лише 16 жовтня, коли перетин 50 МВт на чотири години викуповувала "Д.Трейдінг".
Олена Середа, ZN.ua