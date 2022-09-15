Правоохоронці підозрюють 13 осіб у рейдерстві відомої будівельної компанії

Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі

Правоохоронці підозрюють 13 осіб у рейдерстві відомої будівельної компанії
13 людей підозрюють у рейдерстві будівельної компанії
© Прес-служба ДБР

Правоохоронці викрили групу осіб, які заволоділи корпоративними правами та майном відомої будівельної компанії на загальну суму понад 85 мільйонів гривень. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

«До групи входили генеральний директор цієї будівельної компанії та нотаріуси. Учасники групи підробляли довіреності для незаконних реєстраційних дій у державних реєстрах протягом 2019-2021 років. Їхнім діям сприяли працівники правоохоронних органів», - йдеться у повідомленні.

14 вересня 2022 року тринадцяти особам повідомлено про підозру. Відбулось 19 одночасних обшуків за місцем роботи та мешкання фігурантів на території Києва та області. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів. Підозрюваним може загрожувати позбавлення волі на строк до 10 років.

Правоохоронці не повідомляють назву компанії. Але судячи з оприлюднених фото мова йде про корпорацію «Укрбуд».


Артем Руденко, ZN.ua





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