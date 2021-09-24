Bitcoin упал почти на 5% после решения Центробанка Китая

По данным торгов, стоимость Bitcoin - 42 810 долларов США.

Bitcoin упал почти на 5% после решения Центробанка Китая

Самая популярная криптовалюта в мире Bitcoin в пятницу, 24 сентября, потеряла в себестоимости почти 5%.

Об этом сообщает Reuters.

По данным торгов, стоимость Bitcoin - 42 810 долларов США.

Другие криптовалюты также продемонстрировали падение. В частности, стоимость ethereum снизилась на 7% до 2 893 долларов США.

Рынок криптовалют негативно отреагировал на решение Центробанка Китая, который объявил незаконными все транзакции с криптовалютой.

Напомним, что в то время, как Китай борется с криптовалютами, Украина, наоборот, делает шаги к их легализации. В начале сентября Верховная Рада приняла закон о виртуальных активах, который позволяет законно распоряжаться криптовалютой.

В то же время она не будет средством платежа на территории Украины, как, например, в Сальвадоре.

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