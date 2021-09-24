Подсолнечное масло подорожает в Украине

В Украине фиксируется дефицит подсолнечника нового урожая, что привело к повышению цен для переработчиков. В таких условиях производители могут взвинтить стоимость подсолнечного масла.

Украинцам объяснили, почему подсолнечное масло после сбора нового урожая подсолнечника подорожает

Украинские аграрии с большим опозданием приступили к сбору нового урожая подсолнечника, поскольку из-за продолжительной холодной весны созревание наступило значительно позже обычного. Кроме того, в некоторых областях ухудшение погодный условий заставило фермеров приостановить уборочную кампанию.

В сложившейся ситуации, как рассказали в пресс-службе группы компаний G.R. Agro, на внутреннем рынке для переработчиков и трейдинговых компаний образовался дефицит подсолнечника, а значит, начали расти цены.

Стоимость сырья уже колеблется в диапазоне 18 300-18 700 гривен за тонну FCA и 18 700 - 19 500 гривен за тонну с учетом доставки.

Украинцам объяснили, почему подсолнечное масло после сбора нового урожая подсолнечника подорожает

В то же время, большой активности на рынке не наблюдается. Переработчики не торопятся покупать масличные, а аграрии все чаще заказывают услугу "Бесплатного хранения".

Кроме того, подсолнечник продолжает дорожать из-за планомерного повышения стоимости конечного продукта – подсолнечного масла.

Напомним, ранее украинцев предупредили, что с новым урожаем подсолнечника случилась беда, поэтому цены на подсолнечное масло будут расти очень быстро.


Шевченко Лилия, Тудей

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