Подсолнечное масло подорожает в Украине

В Украине фиксируется дефицит подсолнечника нового урожая, что привело к повышению цен для переработчиков. В таких условиях производители могут взвинтить стоимость подсолнечного масла.

Украинские аграрии с большим опозданием приступили к сбору нового урожая подсолнечника, поскольку из-за продолжительной холодной весны созревание наступило значительно позже обычного. Кроме того, в некоторых областях ухудшение погодный условий заставило фермеров приостановить уборочную кампанию.

В сложившейся ситуации, как рассказали в пресс-службе группы компаний G.R. Agro, на внутреннем рынке для переработчиков и трейдинговых компаний образовался дефицит подсолнечника, а значит, начали расти цены.

Стоимость сырья уже колеблется в диапазоне 18 300-18 700 гривен за тонну FCA и 18 700 - 19 500 гривен за тонну с учетом доставки.

В то же время, большой активности на рынке не наблюдается. Переработчики не торопятся покупать масличные, а аграрии все чаще заказывают услугу "Бесплатного хранения".

Кроме того, подсолнечник продолжает дорожать из-за планомерного повышения стоимости конечного продукта – подсолнечного масла.

Напомним, ранее украинцев предупредили, что с новым урожаем подсолнечника случилась беда, поэтому цены на подсолнечное масло будут расти очень быстро.