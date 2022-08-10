В Україні подорожчали молочні продукти: як змінилися ціни на молоко, сир та вершкове масло у супермаркетах

М'ясні та молочні продукти в Україні продовжують дорожчати. Так, у серпні додали в ціні молоко, вершкове масло та сири. Порівняємо ціни у популярних супермаркетах, щоб побачити, що подорожчало найбільше.

Так, вартість молока у серпні стала дорожчою в середньому на дві гривні за ємкість 900 мл. Якщо у липні молоко ТМ Простоквашине 1% жирності коштувало 32,88 грн, то у серпні вже 34,10 грн. Молоко Яготинське 2,6% жирності коштує в середньому 34,94 грн. замість 33,57 грн. Найдешевше молоко можна купити в супермаркетах Ашан.