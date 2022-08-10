В Україні подорожчали молочні продукти: як змінилися ціни на молоко, сир та вершкове масло у супермаркетах

М'ясні та молочні продукти в Україні продовжують дорожчати. Так, у серпні додали в ціні молоко, вершкове масло та сири. Порівняємо ціни у популярних супермаркетах, щоб побачити, що подорожчало найбільше.

В Україні подорожчали молочні продукти: як змінилися ціни на молоко, сир та вершкове масло у супермаркетах

Так, вартість молока у серпні стала дорожчою в середньому на дві гривні за ємкість 900 мл. Якщо у липні молоко ТМ Простоквашине 1% жирності коштувало 32,88 грн, то у серпні вже 34,10 грн. Молоко Яготинське 2,6% жирності коштує в середньому 34,94 грн. замість 33,57 грн. Найдешевше молоко можна купити в супермаркетах Ашан.

В Україні подорожчали молочні продукти: як змінилися ціни на молоко, сир та вершкове масло у супермаркетах
Вартість вершкового масла Яготинське 73% жирності за місяць додала в ціні 4 гривні. Пачка вагою 200 г коштує 62,33 грн. Масло Селянське 72,5% втратило у ціні майже гривню – 64,63 грн замість 63,20 грн за 200 г.
В Україні подорожчали молочні продукти: як змінилися ціни на молоко, сир та вершкове масло у супермаркетах
Тверді сири також продовжували дорожчати. Середня ціна сиру "Звенигора Голландський" 45% жирності у липні становила 338,62 грн, а у серпні вже 352,93 грн. А ось сир "Комо Російський" впав у ціні з 389 грн до 307 грн на кг. Пов'язано це, мабуть, зі зниженням попиту на продукт, як і на все інше " російське " .
В Україні подорожчали молочні продукти: як змінилися ціни на молоко, сир та вершкове масло у супермаркетах
Раніше повідомлялося, що в Україні обвалився цінник на гречку у серпні, у порівнянні з липнем.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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