Рада ввела денежную помощь молодым фермерам

Деньги из бюджета будут получать хозяйства, руководителям которых менее 36 лет.

Рада ввела денежную помощь молодым фермерам
Фото: facebook/Роман Лещенко

Верховная Рада в пятницу, 24 сентября, приняла во втором чтении и в целом законопроект №4046 о государственной помощи молодым фермерам.

За него проголосовал 291 депутат парламента.

Законопроект предусматривает, что фермерским хозяйствам, возраст руководителей которых до 35 лет включительно, должна предоставляться денежная помощь за счет средств государственного бюджета в размере и порядке, которые утверждаются Кабинетом министров Украины.

Государственная помощь фермерам осуществляется через Украинский государственный фонд поддержки фермерских хозяйств за счет средств специального фонда бюджета (по бюджетной программе "Предоставление кредитов фермерским хозяйствам").

Правительство, разработавшее этот законопроект, считает, что поддержка молодых фермеров позволит сельской молодежи реализовать свои предпринимательские инициативы и притормозит миграцию молодежи из сельских территорий.

Премьер Денис Шмыгаль говорил, что в Украине больше 30 тысяч активных фермерских хозяйств, но только около 500 из них возглавляют молодые люди.

Напомним, в апреле 2021 года Кабинет министров увеличил финансовую поддержку малых фермеров.

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