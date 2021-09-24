В Укрпочте уверены: НБУ одобрит покупку банка

Покупка банка Укрпочтой — это предмет договоренности между госпредприятием и регулятором. Об этом сообщил Дмитрий Полищук, заместитель директора Укрпочты по развитию сети, отвечая на вопрос «Минфина» в ходе конференции Global Payments Day, организованной ассоциацией ЕМА.

В Укрпочте уверены: НБУ одобрит покупку банка
Фото: epravda.com.ua

Нацбанк уже не против?

«Нацбанк был категорически против того, чтобы Укрпочта стала квазибанком на основании специального закона, проект которого активно обсуждался в прошлом году. Именно поэтому мы и решили пойти по пути покупки собственного банка», — так Дмитрий Полищук, ответил на наш вопрос: почему в Укрпочте уверены, что НБУ даст согласие на покупку банка.

Действительно, в последнее время публичных возражений Нацбанка против покупки Укрпочтой банка не было.

4 года назад было иначе

Когда осенью 2017 года Укрпочта впервые выступила с инициативой покупки банка, регулятор выступил решительно против. «Позиция Нацбанка остается неизменной: доля государства в банковской системе должна уменьшаться. Поэтому НБУ не поддерживает создание новых госбанков или приобретение банков госкомпаниями», — заявили тогда в НБУ.

Укрпочта — в процессе покупки

Укрпочта объявила тендер по отбору оценщика банка в середине мая 2021 года. «Прямо сейчас смотрим на несколько банков с помощью KPMG, —рассказал СЕО Укрпочты Игорь Смелянский. — Надеемся закрыть сделку до конца первого квартала 2022».

Госкомпания ищет небольшой банк с максимально «чистым» портфелем (без большой доли проблемных кредитов) и минимальным количеством отделений, говорит Смелянский. «Все остальное мы сделаем сами», — добавляет он.

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