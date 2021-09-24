Цены на жилье в Украине стали расти медленнее

В Украине стали медленнее расти цены на жилье. В то время, как во многих странах стоимость квадратных метров, наоборот, стала дорожать ускоренными темпами, в нашей стране она также растет, но гораздо медленней, чем год назад.

В Украине стали медленнее расти цены на жилье

Так, еще по итогам третьего квартала прошлого года в рейтинге из 55 стран Украина была на шестой позиции по темпам роста цен на жилье. При этом уже по итогам второго квартала в 2021 году она переместилась на 22 место.

Цены на жилье в Украине во втором квартале 2021 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,3%. Причем за первое полугодие 2021 года прирост стоимости жилой недвижимости составил всего 4%.

При этом в списке из 55 стран средний показатель роста цен на жилье в годовом измерении (с июля по июль) составил 12%. То есть, Украина опустилась ниже этого показателя.

В Украине стали медленнее расти цены на жилье

Наиболее высокие темпы роста цен на жилье остаются в Турции. Там за год стоимость жилой недвижимости выросла на 29,2%. Большой прирост цен также зафиксирован в Новой Зеландии (+25,9%). Немалый рост цен на жилье наблюдается и в США (+18,6%), Австралии (+16,4%), Канаде (+16%), а также в РоSSии (+14,4%).

Эксперты отмечают, что за последний год увеличилось количество стран, у которых темпы роста цен на жилье измеряются двухзначными числами. В прошлом году их было 13, а в этом стало 18.

При этом в двух странах из этого списка – Испании и Индии – стоимость недвижимости за год снизилась.

Напомним, Киев вошел в топ-10 европейских столиц с самым дешевым жильем.


Марченко Любов, Тудей

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