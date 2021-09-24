ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых. Фондовые индексы ускорили рост

Федеральная резервная система США , выполняющая функции центрального банка страны, сохранила базовую процентную ставку на уровне 0?0,25%, как и ожидалось рынком. Об этом говорится в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства, пишет Прайм.

Что решила ФРС

«Комитет по операциям на открытом рынке решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0?0,25% и полагает, что будет целесообразно поддерживать этот диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам максимальной занятости, а рост инфляции — целевых 2%», — отмечается в сообщении.

ФРС также продолжит покупку казначейских облигаций не менее чем на $80 млрд ежемесячно, а также ценных бумаг, обеспеченных закладными (MBS), по крайней мере на $40 млрд ежемесячно. Однако, по мнению комитета, вскоре может потребоваться снижение темпов покупки активов, если развитие экономики в целом будет соответствовать его ожиданиям.

Прогноз по росту экономики США

Сентябрьское заседание американского регулятора было опорным и сопровождалось обновлением экономических прогнозов. Так, ФРС понизила прогноз роста ВВП страны в 2021 году до 5,9% с 7%. При этом прогноз роста американской экономики на 2022 и 2023 годы был улучшен до 3,8% с 3,3% и до 2,5% с 2,4% соответственно. В 2024 году ВВП США прогнозируется на уровне 2%.

ФРС также повысила прогноз по инфляции в 2021 году до 4,2% с 3,4%, в 2022 году — до 2,2% с 2,1%. В 2023 и 2024 годах инфляция ожидается на уровне 2,2% и 2,1% соответственно. Прогноз по безработице США в 2022 году был ухудшен до 4,8% с 4,5%. В 2022 и 2023 годах данный показатель прогнозируется на уровне 3,8% и 3,5%, в 2024 году — на уровне 3,5%.

Помимо прочего, все 18 членов комитета сохранили прогноз по базовой процентной ставке в 2021 году на уровне 0?0,25%.

Что касается последующих лет, то девять членов комитета в 2022 году выступают за сохранение ставки на прежнем уровне, шестеро — за рост от 0,25?0,5%, трое — за рост до 0,5?0,75%. При этом в 2023 году большинство членов комитета ожидают повышения ставки до 1?1,25%. В 2024 году наибольшее число прогнозирует повышение до 2?2,25%.

Следующее заседание американского регулятора состоится 3 ноября 2021 года.

Реакция рынка

Американские фондовые индексы несколько ускорили рост после ожидаемого сохранения ставки ФРС США и прогнозов регулятора по ставке и программе выкупа активов, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones рос на 1,25% — до 34343,38 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq — на 1,13%, до 14913,2 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,11%, до 4402,3 пункта.