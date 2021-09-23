Цены на продукты в Украине стали снижаться

В Украине стали снижаться цены на продукты. Так, статистика фиксирует снижение цен по многим категориям критических продуктов, которые составляют основу рациона украинцев. В частности, по сравнению с предыдущим месяцем, в торговой сети подешевели крупы, овощи и сахар.

Такую отрадную новость опубликовала пресс-служба Минагрополитики.

В информации, в частности, говорится, что по сравнению с предыдущим месяцем стали дешевле овощи, входящие в так называемый борщевой набор.

На эту овощную группу фиксируется такое снижение цен:

картофель – на 7%;

капуста – на 12%,

лук – на 16%;

свекла – на 24;

морковь – 25%.

Кроме того, стали немного дешевле огурцы и зеленый перец.

Снизились также цена на продукты, относящиеся к зерновой группе. Так, цены на крупы стали меньше на 1,3%. На 3% подешевел сахар.

При этом стоимость подсолнечного масла осталась прежней (хорошо хоть не выросла опять, - авт.). Эксперты аграрного рынка говорят, что ждать снижения цен на подсолнечное масло украинцам не стоит. Они находятся в прямой зависимости от цен на мировом рынке, а там этот продукт не дешевеет.

В нынешнем году были неплохие виды на урожай подсолнечника. Однако, как выяснилось, из-за неблагоприятных погодных условий значительная часть урожая подсолнечника испорчена вредителями и болезнями. Из-за этого опять прогнозам на хороший урожай не суждено сбыться. А значит, стоимость этого продукта снижаться не будет.

"Цена на украинском рынке для потребителей останется постоянной. Если и будет снижение цены, то несущественное — 3-5%, вряд ли больше. Ближайшие две-три недели дадут больше информации, чтобы понять, какая цена на масло будет у нас в ближайшие месяцы", -заявила эксперт Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин в эфире телеканала "Украина 24".

Немного выросли за месяц цены продукты животноводческой отрасли, в частности - на молоко и мясо. Так, молоко и куриное мясо подорожали на 3%. Говядина выросла в цене на 6%, а свинина стала дороже на 7%.

Напомним, украинцев также предупредили, что будут расти цены на кофе. Это связано с неурожаем на кофейных плантациях основных мировых поставщиков этого продукта.