Украина, Словакия, Чехия и Германия хотят создать водородный трубопровод на базе ГТС

Операторы газотранспортных систем Украины, Словакии, Чехии и Германии рассматривают возможность в будущем перепрофилировать их для транспортировки водорода, создав Центрально-Европейский водородный коридор.

Об этом сообщается на сайте украинского "Оператора ГТС".

Его партнерами выступают EUSTREAM (оператор ГТС Словакии), NET4GAS (оператор ГТС Чехии) и OGE (ведущий оператор ГТС Германии).

"Природный газ останется ключевым источником энергии и важным фактором программы по декарбонизации в ближайшие два десятилетия. Тем не менее, водород, вероятно, будет играть значительную роль к 2050 году, когда европейская экономика, как ожидается, достигнет углеродистой нейтральности. Именно поэтому мы должны начать исследование этих возможностей уже сегодня. Водород - это перспективная технология, которая находится на ранней стадии внедрения в масштабах всей экономики. Партнерство с соседними операторами ГТС создаст синергетический эффект для развития зеленого водорода", - сказал Павел Станчак, заместитель генерального директора по развитию и трансформации ОГТСУ.

Организаторы проекта уже приступили к изучению возможности технической реализации создания Центрально-Европейского водородного коридора для транспортировки чистого водорода в объеме до 120 ГВт-ч в день.

Первые результаты о возможности такой транспортировки и его стоимости ожидаются в следующем году.

Напомним, что в июле во время рабочего визита президента Владимира Зеленского в Германию украинская делегация поднимала вопросы партнерства в развитии водородной экономики.

В начале 2021 года Министерство энергетики Украины сообщило о начале разработки водородной стратегии.