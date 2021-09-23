Украина, Словакия, Чехия и Германия хотят создать водородный трубопровод на базе ГТС

Водород может заменить газ к середине века.

Украина, Словакия, Чехия и Германия хотят создать водородный трубопровод на базе ГТС
Фото: tsoua.com

Операторы газотранспортных систем Украины, Словакии, Чехии и Германии рассматривают возможность в будущем перепрофилировать их для транспортировки водорода, создав Центрально-Европейский водородный коридор.

Об этом сообщается на сайте украинского "Оператора ГТС".

Его партнерами выступают EUSTREAM (оператор ГТС Словакии), NET4GAS (оператор ГТС Чехии) и OGE (ведущий оператор ГТС Германии).

"Природный газ останется ключевым источником энергии и важным фактором программы по декарбонизации в ближайшие два десятилетия. Тем не менее, водород, вероятно, будет играть значительную роль к 2050 году, когда европейская экономика, как ожидается, достигнет углеродистой нейтральности. Именно поэтому мы должны начать исследование этих возможностей уже сегодня. Водород - это перспективная технология, которая находится на ранней стадии внедрения в масштабах всей экономики. Партнерство с соседними операторами ГТС создаст синергетический эффект для развития зеленого водорода", - сказал Павел Станчак, заместитель генерального директора по развитию и трансформации ОГТСУ.

Организаторы проекта уже приступили к изучению возможности технической реализации создания Центрально-Европейского водородного коридора для транспортировки чистого водорода в объеме до 120 ГВт-ч в день.

Первые результаты о возможности такой транспортировки и его стоимости ожидаются в следующем году.

Напомним, что в июле во время рабочего визита президента Владимира Зеленского в Германию украинская делегация поднимала вопросы партнерства в развитии водородной экономики.

В начале 2021 года Министерство энергетики Украины сообщило о начале разработки водородной стратегии.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Цена на газ в Европе резко снизиласьЦена на газ в Европе резко снизилась
Инвестор назвал главное условие для уничтожения биткоинаИнвестор назвал главное условие для уничтожения биткоина
Рынок акций Монголии стал самым доходным в мире в 2021 годуРынок акций Монголии стал самым доходным в мире в 2021 году
«Киты» за три дня накопили биткоинов на $2,8 миллиарда«Киты» за три дня накопили биткоинов на $2,8 миллиарда
Падение биткоина. Трейдеры потеряли более $800 миллионовПадение биткоина. Трейдеры потеряли более $800 миллионов
Блок рекламы


Похожие новости
Стало известно сколько Украина потратила на борьбу с COVID-19 в 2021 годуСтало известно сколько Украина потратила на борьбу с COVID-19 в 2021 году
В правительстве за три года хотят сократить уровень теневой экономики до 25%В правительстве за три года хотят сократить уровень теневой экономики до 25%
Вместо запрета криптовалют. В Индии хотят ввести налогообложение биткоин-биржВместо запрета криптовалют. В Индии хотят ввести налогообложение биткоин-бирж
Украина ввела спецпошлины на импортные провода и кабелиУкраина ввела спецпошлины на импортные провода и кабели
В Украине хотят отменить часть налогов для гражданВ Украине хотят отменить часть налогов для граждан
Украина и Всемирный банк подписали два соглашения на $411 млнУкраина и Всемирный банк подписали два соглашения на $411 млн
Украина начнет обмениваться финансовой информацией: будут искать счета в оффшорахУкраина начнет обмениваться финансовой информацией: будут искать счета в оффшорах
Украина собрала рекордный урожай ранних зерновыхУкраина собрала рекордный урожай ранних зерновых
Си Цзиньпин объявил о планах создать Пекинскую фондовую биржуСи Цзиньпин объявил о планах создать Пекинскую фондовую биржу
Украина погасила еврооблигации на $1,3 миллиардаУкраина погасила еврооблигации на $1,3 миллиарда
Последние новости
Подгружаем последние новости