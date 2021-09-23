Квартиры в новостройках: цены по Украине

Спрос на недвижимость в Украине стремительно растет. Особенной популярностью пользуются квартиры в новостройках, но и на вторичное жилье есть свой покупатель.

По данным риелторов, вторичное жилье за последние полтора года подорожало на 16,4%, а объекты на этапе котлована – на 19%.

Разница в цене между "котлованом" и готовым домом может составлять от 15% до 40%, а иногда и до 100%, поэтому украинцы рискуют вложиться на этапе строительства, ведь не у всех есть сразу полная сумма на приобретение жилья. Чем ближе к сдаче дома, тем выше будет цена за квартиру.

На сегодняшний день самые дорогие однокомнатные квартиры продаются в Киевской, Днепропетровской и Львовской областях, а самое дешевое жилье можно приобрести в Ровенской, Черниговской и Хмельницкой областях. Средняя стоимость 1-к квартир по Украине – $29 700, тогда как в Киеве стоимость квадратного метра варьируется от $900 до $2000.

Cтоимость двухкомнатных квартир в новостройках по Киеву составляет $67 000, далее идут Днепропетровская область – $60 000 и Львовская область – $52 500. Более бюджетные 2-к квартиры можно купить в Ивано-Франковской – $28 600, Черниговской – $34 200 , Хмельницкой – $34 600. Средняя стоимость таких квартир на первичном рынке составляет $43 600.

Самые дорогие трехкомнатные квартиры по Украине продаются в Закарпатской, Днепропетровской и Киевской областях. Ценник колеблется от $88 000 до $122 000. Самые дешевые "трешки" продаются в Запорожской, Ивано-Франковской и Ровенской областях. Их стоимость от $38 000 до $43 800.