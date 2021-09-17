Microsoft собирается выкупить собственные акции на $ 60 миллиардов

Крупнейшей в мире производитель программного обеспечения Microsoft сообщил о выкупе собственных акций на $60 млрд. Также компания увеличивает выплату дивидендов держателям бумаг на 6 центов на акцию. Об этом сообщает РБК .

Microsoft собирается выкупить собственные акции на $ 60 миллиардов
Фото: Pixabay

Компания будет выплачивать за квартал по $0,62. Программа не имеет срока действия и может быть прекращена в любое время.

В 2019 Microsoft уже делал подобный выкуп

Такой выкуп собственных акций называют buyback и компании время от времени прибегают к таким мерам.

Microsoft проводит байбек каждые два-три года. Предварительный план обратного выкупа был заявлен в сентябре 2019 и предполагал выкуп акций на $40 млрд. Тогда же на $0,05 были увеличены квартальные дивиденды компании. Акции компании выросли почти на 56% в течение 2019 года.

Другие крупные компании тоже планируют buyback

Apple и Alphabet сообщили в апреле о намерениях осуществить buyback. Материнская компания Google выделила на это $50 млрд, а корпорация Apple пообещала потратить до $90 млрд.

Байбек (buyback) — это выкуп эмитентом собственных акций, который в большинстве случаев считается показателем избытка наличных денег в компании. Иногда является вынужденной мерой, направленной против падения капитализации. Обратный выкуп собственных бумаг может положительно повлиять на показатель «чистой прибыли на акцию» (EPS).

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