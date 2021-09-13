Долги украинцев за коммуналку за июль сократились на 3,5% — Госстат

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в июле 2021 г. года сократилась на 3,5% к июню и составляет 57,2 млрд грн (без учета электроэнергии). Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

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Всего в июле украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 12,4 млрд грн, что составило 117,3% начисленной за тот месяц суммы.

Задолженность за поставленную электроэнергию в июле составила 7,1 млрд грн.

Самый высокий уровень оплаты жилищно-коммунальных услуг зафиксирован в Харьковской (131,5% суммы начислений, в счет погашения долгов предыдущих периодов), Ровенской (124,9%), Киевской (122,5%), Днепропетровской (121,4%) областях и Киеве (124,4%).

Самый низкий уровень оплаты — в Черновицкой, Кировоградской, Винницкой и Херсонской областях (104?109% суммы начислений).

По данным Госстата, с начала года с населением подписано 29,5 тыс. Договоров о погашении реструктуризированной задолженности за жилищно-коммунальные услуги на общую сумму 248,2 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составляет 135,5 млн грн.

Напомним

По данным Минсоцполитики, в января 2020 года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получили около 3,2 миллиона граждан, а средний ее размер составил 1400 гривен, что в 1,5 раза больше, чем в январе прошлого года.

В марте 2020 заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко заявил, что получатели субсидий и льгот в Украине не потеряют их в случае несвоевременной оплаты жилищно-коммунальных услуг