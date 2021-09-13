Шанхай инвестирует $17 миллионов в украинскую агропромышленность

Шанхай развивает ряд проектов агропромышленного сектора в Украине на общую сумму $17 млн, сообщила заместительница директора Шанхайской городской торговой комиссии Чжу И в ходе Инвестиционного форума Киев-2021.

Шанхай инвестирует $17 миллионов в украинскую агропромышленность

«Сейчас у нас есть шесть проектов прямых инвестиций Шанхая в Украину на сумму $17 млн, касающиеся сельского, лесного хозяйства, животноводства и рыбного хозяйства. Общий объем контрактов, которые Шанхай заключает в Украине, достигает $897 млн, из которых $278 млн касаются сферы телекоммуникаций, разработки и газодобывающих, буровых проектов», — рассказала она.

По ее данным, товарооборот между Шанхаем и Украиной в 2020 году составил 4,6 млрд юаней.

«Думаю, сотрудничество между нашими странами может быть взаимовыгодным. Чем лучше мы будем развивать торговлю и обмен инвестициями, тем больше это создаст возможностей для инноваций и сотрудничества в сфере энергетики, сельского хозяйства, строительства инфраструктуры, производства промышленных товаров и в других секторах», — отметила Чжу И.

Напомним

В 2020 году чистый отток прямых иностранных инвестиций Украины составил $868,2 млн по сравнению с их чистым притоком в $5,86 млрд в 2019 году.

Ранее в ООН заявили, что поток прямых иностранных инвестиций в глобальной экономике в 2020 году сократится на 40% по сравнению с показателем 2019 года.

Прямые инвестиции (акционерный капитал) в экономике Украины по состоянию на 31 декабря 2019 составили $35,8 млрд, что на $2,9 млрд больше, чем годом ранее.

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