Новая почта не сможет выдавать посылки в почтоматах: власть решила бороться с контрабандой

Новая почта не сможет выдавать посылки своим клиентам в почтоматах. А отделения почтового оператора будут работать с очередями и повышенной нагрузкой. Уже вскоре это может стать реальностью, если депутаты проголосуют законопроект, который зарегистрирован в Раде.

Для того, чтобы получить посылку из-за границы, клиентам обязательно нужно будет предоставить в отделение почты копию паспорта и идентификационного кода (ИНН).

Идеологи предложенного законопроекта считают, что такие нововведения помогут ускорить процесс прохождения таможенного контроля посылок, а также помогут одолеть контрабанду в нашей стране. Дескать, по почте в Украину поступает немало контрабанды, а такие меры помогут ее пресечь.

Законопроект предусматривает введение электронных реестров почтовых отправлений, куда будут заносить данные операторы и экспресс-перевозчики.

Из-за таких нововведений может наступить коллапс в почтовых отделениях

Почтовые операторы предвидят, что из-за такой проверки документов процедура получения посылок будет занимать намного больше времени. Люди не смогут получать посылки из-за границы в почтоматах. Из-за этого в почтовых отделениях будут расти очереди.

К тому же длительность времени на выдачу посылку увеличится еще из-за того, что работникам отделения придется проверять документы и вносить все это в реестр. Существующая система доставки перестанет работать по всей стране. Грузы будут доставляться улиточными темпами.

А самое главное – к борьбе с контрабандой это не имеет никакого отношения

Почтовые операторы недоумевают: почему вообще власть решила, что почта является рассадником контрабанды? Ведь отправить по почте контрабандный груз, особенно из-за границы, фактически невозможно.

"Они - "белые" компании с е-реестрами, которые подаются в таможню. Плюс, при экспресс-доставке нет возможности каким-то образом провести груз, который не будет задекларирован или неоформленный", - говорит директор "Новая Почта Глобал" Юрий Беневитский.

При этом он добавил, что власть не там ищет контрабанду. В частности, на границе она спокойно процветает уже три десятилетия.

Кроме этого он добавил, что в Украине нет возможностей для сбора и верификации данных клиентов Новой почты и других почтовых операторов.

"Если мы начнем собирать эти данные, то вопрос: как мы будем это верифицировать? У нас миллионы посылок в месяц. Как собрать из стольких людей паспортные данные? И как проверить, что это именно те люди? Верификация проходит на моменте покупки, а не при доставке или таможенном оформлении ", - утверждает Беневитский.

Напомним, Новая почта отменила выдачу бумажных чеков клиентам. Теперь они будут получать их в электронном виде.