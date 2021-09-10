Центробанк Европы решил не менять нулевую ставку по кредитам, но замедлит выкуп активов

Европейский центральный банк (ЕЦБ) 9 сентября ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне и не собирается менять объемы экстренной программы выкупа активов, хотя темпы немного таки замедляются. Об этом передает CNBC .

ЕЦБ не меняет ставки по кредитам / Фото: picture alliance

Какой будет ставка по депозитам

ЕЦБ также утвердил ставку по депозитам на уровне минус 0,5% и ставку по маржинальным кредитам на уровне 0,25%.

Выкуп активов замедляется

Программу экстренного выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), оставили на уровне 1,85 трлн евро, однако темпы в рамках программы могут быть медленнее, чем в предыдущие 2 квартала.

Программу не будут сокращать

Центробанк подтвердил, что продолжит выкуп активов в рамках этой программы как минимум до конца марта 2022 и в любом случае до тех пор, пока не завершится кризис, который породила пандемия коронавируса.