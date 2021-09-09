Нацбанк полностью сворачивает долгосрочный «рефинанс» и процентный своп с 1 октября

С целью усиления эффекта от повышения учетной ставки и сдерживания инфляции Национальный банк сворачивает антикризисные монетарные меры. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Нацбанк полностью сворачивает долгосрочный «рефинанс» и процентный своп с 1 октября
Фото: flickr.com

Что известно о сворачивании

Согласно анонсированному графику с начала IV квартала будет прекращено проведение операций по долгосрочному рефинансированию и процентному свопу.

«Сворачивание антикризисных монетарных мер соответствует направлению монетарной политики Национального банка, направленной на сдерживание инфляции. В то же время это решение не окажет негативного влияния на банковскую систему с учетом сохранения высокого профицита ликвидности», — отметил глава НБУ Кирилл Шевченко.

Последний тендер по долгосрочному рефинансированию состоится 10 сентября, а аукцион своп процентной ставки — 29 сентября.

«Прекращение осуществления Нацбанком операций с процентного свопа не означает потерю интереса со стороны регулятора к развитию этого инструмента. Мы готовы и в дальнейшем обсуждать направления совершенствования инфраструктуры сегментов финансового рынка», — дополнил заместитель председателя Нацбанка Юрий Гелетий.

Кроме того, Нацбанк продлил нормализацию операционного дизайна монетарной политики с целью повышения эффективности монетарной трансмиссии.

Так, с 1 октября 2021 срочность операций по предоставлению кредитов рефинансирования на еженедельных тендерах сокращена с 90 до 30 дней.

Предыстория

В июне 2021 года Национальный банк сообщил о планах по постепенному сворачиванию антикризисных монетарных инструментов.

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