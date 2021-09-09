Нацбанк полностью сворачивает долгосрочный «рефинанс» и процентный своп с 1 октября
С целью усиления эффекта от повышения учетной ставки и сдерживания инфляции Национальный банк сворачивает антикризисные монетарные меры. Об этом
Что известно о сворачивании
«Сворачивание антикризисных монетарных мер соответствует направлению монетарной политики Национального банка, направленной на сдерживание инфляции. В то же время это решение не окажет негативного влияния на банковскую систему с учетом сохранения высокого профицита ликвидности», — отметил глава НБУ Кирилл Шевченко.
Последний тендер по долгосрочному рефинансированию состоится 10 сентября, а аукцион своп процентной ставки — 29 сентября.
«Прекращение осуществления Нацбанком операций с процентного свопа не означает потерю интереса со стороны регулятора к развитию этого инструмента. Мы готовы и в дальнейшем обсуждать направления совершенствования инфраструктуры сегментов финансового рынка», — дополнил заместитель председателя Нацбанка Юрий Гелетий.
Кроме того, Нацбанк продлил нормализацию операционного дизайна монетарной политики с целью повышения эффективности монетарной трансмиссии.
Так, с 1 октября 2021 срочность операций по предоставлению кредитов рефинансирования на еженедельных тендерах сокращена с 90 до 30 дней.
Предыстория
В июне 2021 года Национальный банк сообщил о планах по постепенному сворачиванию антикризисных монетарных инструментов.