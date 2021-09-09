НБУ ожидает замедления инфляции в конце года
Согласно ожиданиям Национального банка, в течение сентября-октября инфляция будет оставаться в диапазоне 10?11%, а в последние месяцы года замедлится ниже 10%. Об этом
Ожидания НБУ
В следующем году снижение темпов инфляции будет продолжаться — она постепенно вернется к цели 5%.
«Замедлению инфляции будут способствовать исчерпания эффектов низкой базы сравнения прошлого года, коррекция мировых цен на сырьевые товары и поступления нового большого урожая сельскохозяйственных культур», — говорится в сообщении регулятора.
Как отметили в НБУ, сдерживающее влияние на ценовую динамику также будет иметь ужесточение монетарной политики Национального банка.
Напомним
В июле 2021 года потребительская инфляция в годовом измерении ускорилась до 10,2% (с 9,5% в июне). Больше всего подорожали макароны, мясо, масло и яйца.
Потребительские цены в Украине в мае 2021 по сравнению с апрелем выросли на 1,3%. С начала 2021 рост цен составил 6,1%.
Национальный банк в мае ухудшил прогноз по инфляции на 2021. Центробанк прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2021 составит 8,0%.
В последние месяцы 2020 инфляция в Украине ускорилась, потребительские цены выросли на 3,8% в годовом измерении (+ 1,3% к октябрю). Такой прирост был выше, чем ожидал Нацбанк.
В государственном бюджете на 2021 заложено уровень инфляции на уровне 7,3% (декабрь к декабрю предыдущего года).