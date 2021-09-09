НБУ ожидает замедления инфляции в конце года

Согласно ожиданиям Национального банка, в течение сентября-октября инфляция будет оставаться в диапазоне 10?11%, а в последние месяцы года замедлится ниже 10%. Об этом говорится в сообщении НБУ.

НБУ ожидает замедления инфляции в конце года
Фото: flickr.com

Ожидания НБУ

В следующем году снижение темпов инфляции будет продолжаться — она постепенно вернется к цели 5%.

«Замедлению инфляции будут способствовать исчерпания эффектов низкой базы сравнения прошлого года, коррекция мировых цен на сырьевые товары и поступления нового большого урожая сельскохозяйственных культур», — говорится в сообщении регулятора.

Как отметили в НБУ, сдерживающее влияние на ценовую динамику также будет иметь ужесточение монетарной политики Национального банка.

Напомним

В июле 2021 года потребительская инфляция в годовом измерении ускорилась до 10,2% (с 9,5% в июне). Больше всего подорожали макароны, мясо, масло и яйца.

Потребительские цены в Украине в мае 2021 по сравнению с апрелем выросли на 1,3%. С начала 2021 рост цен составил 6,1%.

Национальный банк в мае ухудшил прогноз по инфляции на 2021. Центробанк прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2021 составит 8,0%.

В последние месяцы 2020 инфляция в Украине ускорилась, потребительские цены выросли на 3,8% в годовом измерении (+ 1,3% к октябрю). Такой прирост был выше, чем ожидал Нацбанк.

В государственном бюджете на 2021 заложено уровень инфляции на уровне 7,3% (декабрь к декабрю предыдущего года).

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