Вложения в ОВГЗ в июле: Ощад — лидер по сокращению, Приват — по приросту

За июль банки снова сократили вложения в ОВГЗ на 7,6 млрд — до 497,1 млрд грн. Это следует из ежемесячной банковской отчетности, опубликованной на сайте НБУ.

Фото: Укринформ

Кто избавлялся от госбумаг

В пятерке банков-лидеров, сокращавших портфели ОВГЗ в июле, три госбанка.

При этом больше всех вложения в госдолг сократил Ощадбанк — на 9,6 млрд грн. На втором месте с почти 5-кратным отрывом — государственный Укргазбанк. Укрэксим — с небольшим сокращением замыкает «пятерку».

Госбанки были лидерами по сокращению ОВГЗ и в 1 полугодии.

В серединке топ-5 по июльскому сокращению — Таскомбанк Сергея Тигипко и Альфа-Банк.

Топ-5 банков по сокращению портфеля ОВГЗ в июле, млрд грн.

Ощадбанк -9,6 Укргазбанк -2,1 Таскомбанк -1,2 Альфа-Банк -0,9 Укрэксимбанк -0,7

Рассчитано «Минфином» по данным НБУ.

Кто наращивал

Несмотря на общее сокращение портфеля, наращивали вложения в ОВГЗ примерно столько же банков, сколько и сокращали.

Лидером по приросту стал государственный Приватбанк, который по итогам 1 полугодия сократил портфель госбумаг больше всех.

На втором месте — Универсал Банк, другой банк Сергея Тигипко. Универсал увеличил портфель ОВГЗ примерно на ту же сумму, на какую Тас сократил.

Третья позиция — за Международным инвестиционным банком (МИБ), который подконтролен пятому Президенту Украины Петру Порошенко.

Продолжали покупать ОВГЗ такие банки как Коммерческий Индустриальный Банк (КИБ), Аккордбанк, РВС Банк и прочие участники схемы «ОВГЗ за рефинанс».

Топ-5 банков по приросту портфеля ОВГЗ в июле, млрд грн.

Приватбанк 4,8 Универсал Банк 1,1 МИБ 0,5 МТБ Банк 0,4 КИБ 0,4

Рассчитано «Минфином» по данным НБУ.

Предыстория

За январь-июнь текущего года банковский портфель ОВГЗ сократился на 2,7% (или 14,1 млрд) — до 504,7 млрд грн. При этом в июне сокращение составило 10,3 млрд грн