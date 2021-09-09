Вложения в ОВГЗ в июле: Ощад — лидер по сокращению, Приват — по приросту
За июль банки снова сократили вложения в ОВГЗ на 7,6 млрд — до 497,1 млрд грн. Это следует из ежемесячной банковской отчетности, опубликованной на сайте НБУ.
Кто избавлялся от госбумаг
В пятерке банков-лидеров, сокращавших портфели ОВГЗ в июле, три госбанка.
При этом больше всех вложения в госдолг сократил Ощадбанк — на 9,6 млрд грн. На втором месте с почти 5-кратным отрывом — государственный Укргазбанк. Укрэксим — с небольшим сокращением замыкает «пятерку».
Госбанки были лидерами по сокращению ОВГЗ и в 1 полугодии.
В серединке топ-5 по июльскому сокращению — Таскомбанк Сергея Тигипко и Альфа-Банк.
Топ-5 банков по сокращению портфеля ОВГЗ в июле, млрд грн.
|
Ощадбанк
|
-9,6
|
Укргазбанк
|
-2,1
|
Таскомбанк
|
-1,2
|
Альфа-Банк
|
-0,9
|
Укрэксимбанк
|
-0,7
Рассчитано «Минфином» по данным НБУ.
Кто наращивал
Несмотря на общее сокращение портфеля, наращивали вложения в ОВГЗ примерно столько же банков, сколько и сокращали.
Лидером по приросту стал государственный Приватбанк, который по итогам 1 полугодия сократил портфель госбумаг больше всех.
На втором месте — Универсал Банк, другой банк Сергея Тигипко. Универсал увеличил портфель ОВГЗ примерно на ту же сумму, на какую Тас сократил.
Третья позиция — за Международным инвестиционным банком (МИБ), который подконтролен пятому Президенту Украины Петру Порошенко.
Продолжали покупать ОВГЗ такие банки как Коммерческий Индустриальный Банк (КИБ), Аккордбанк, РВС Банк и прочие участники схемы «ОВГЗ за рефинанс».
Топ-5 банков по приросту портфеля ОВГЗ в июле, млрд грн.
|
Приватбанк
|
4,8
|
Универсал Банк
|
1,1
|
МИБ
|
0,5
|
МТБ Банк
|
0,4
|
КИБ
|
0,4
Рассчитано «Минфином» по данным НБУ.
Предыстория
За январь-июнь текущего года банковский портфель ОВГЗ сократился на 2,7% (или 14,1 млрд) — до 504,7 млрд грн. При этом в июне сокращение составило 10,3 млрд грн