Американские подростки теряют веру в фондовую биржу, переходят на криптовалюты — опрос

Большинство подростков, если бы они получили средства, инвестировали бы их в акции. Но их вера в биржу уменьшается, а криптовалюта набирает популярность, пишет Cointelegraph.

Американские подростки теряют веру в фондовую биржу, переходят на криптовалюты — опрос
Фото: cointelegraph.com

Опрос попытался исследовать представления американских подростков об акциях, криптовалюта и другие виды инвестиций. Результаты показали, что криптовалюта завоевала популярность и уже оказалась впереди недвижимости. Правда, пока только на один процент — 25% против 24%.

Около 43% предпочитают акции, а 37% воздержались бы от любых инвестиций.

Опрос был проведен в середине июня этого года Junior Achievement и RSM US, при сравнительно скромной выборке — 1000 респондентов в возрасте от 13 до 17 лет.

GameStop подорвал веру в биржу

Из тех, кто отслеживал ралли акций GameStop, 39% сказали, что биржа — это отличный способ быстро заработать, еще 20% считало ее слишком рискованной. И все же, для 40% акций оставались выгодными долгосрочными инвестициями.

По словам авторов исследования, они хотят вернуть подросткам веру в акции и исправить негативное представление о бирже, которое могло остаться у них после истории с GameStop

По словам Джека Косаковского, президента и генерального директора Junior Achievement USA:

«Эти результаты показывают, что новый феномен „мемных акций“ может негативно влиять на представления подростков об инвестициях на фондовых рынках. Учитывая, что фондовый рынок играет важную роль в обеспечении бесчисленных американцев пенсионным доходом, важно, чтобы мы помогли демистифицировать ее для следующего поколения».

Финансовое образование

Junior Achievement и RSM пытаются изменить представление подростков, продвигая образовательные программы для фондового рынка. Среди них — симуляции биржевой торговли и учебная программа, разработанная для объяснения основных принципов инвестирования.

Проблема, с которой они сталкиваются, заключается в том, что, согласно результатам их опроса, лишь 51% подростков считают, что фондовый рынок — «хорошая вещь для простых людей».

Почему подростки выбирают рисковые активы

Растущая вовлеченность в спекулятивные инвестиции стала заметной среди миллениалов, которые живут в условиях низких зарплат, нестабильного рынка труда и заоблачно высоких цен на недвижимость.

Хан Ку, профессор экономики из Сувонского университета в Корее, предположил, что сложные социо-экономические условия, в которых живет много молодых людей, привели к восприятию ими трейдинга как «уникальной возможности исправить свое сложное финансовое положение».

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