Международные резервы НБУ впервые за девять лет превысили $30 млрд

"Резервы можно считать адекватными по критерию МВФ".

Международные резервы НБУ впервые за девять лет превысили $30 млрд
Фото: twitter.com/AlexsVMartyn

Международные резервы Национального банка впервые с 2012 года превысили 30 млрд долларов.

Об этом сообщил заместитель главы Нацбанка Украины Сергей Николайчук, пишет "Интерфакс-Украина".

"Резервы можно считать адекватными по критерию МВФ", - сказал он во время выступления на украинском финансовом форуме.

Несколько лет назад именно такой целевой уровень золотовалютных резервов для Украины назвал тогдашний постпред МВФ в Украине Йоста Люнгман. К тому времени их размер составлял всего 18 млрд долларов.

По состоянию на 1 января 2021 года уровень золотовалютных резервов находился на восьмилетнем максимуме - 29,133 млрд долларов, но затем сократился и на 1 августа (последние официальные данные) уменьшился до 28,958 млрд долларов.

К концу августа Украина получила от МВФ 2,7 млрд долларов в виде специальных прав заимствования.

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