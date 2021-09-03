Международные резервы НБУ впервые за девять лет превысили $30 млрд
"Резервы можно считать адекватными по критерию МВФ".
Международные резервы Национального банка впервые с 2012 года превысили 30 млрд долларов.
Об этом сообщил заместитель главы Нацбанка Украины Сергей Николайчук, пишет "Интерфакс-Украина".
"Резервы можно считать адекватными по критерию МВФ", - сказал он во время выступления на украинском финансовом форуме.
Несколько лет назад именно такой целевой уровень золотовалютных резервов для Украины назвал тогдашний постпред МВФ в Украине Йоста Люнгман. К тому времени их размер составлял всего 18 млрд долларов.
По состоянию на 1 января 2021 года уровень золотовалютных резервов находился на восьмилетнем максимуме - 29,133 млрд долларов, но затем сократился и на 1 августа (последние официальные данные) уменьшился до 28,958 млрд долларов.
К концу августа Украина получила от МВФ 2,7 млрд долларов в виде специальных прав заимствования.