В Украине назвали город с лучшим бизнес-климатом

В тройку украинских городов с наиболее благоприятным бизнес-климатом и эффективным экономическим управлением входят Хмельницкий, Ивано-Франковск и Львов. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Индекс конкурентоспособности городов Украины (ИКГ) 2021», пишет Investory.

Фото: uc.od.ua

Топ-городов

Первое место в рейтинге занял город Хмельницкий, набрав 67,65 балла из 100 возможных, что является самым высоким показателем среди украинских городов.

В группу с высоким ИКГ вошли 10 городов:

Ивано-Франковск (65,41)

Львов (64,75)

Мукачево (64,61)

Бахмут (64,55)

Тернополь (64,47)

Винница (63, 75)

Мариуполь (62,27)

Александрия (62,22)

Мелитополь (61,02)

Чернигов (59,96).

Украинская столица заняла тридцатое место с 50,27 балла.

В рейтинг вошли 45 городов — 24 областных центра и 21 город с населением более 73 тыс. человек.

Как составляли рейтинг

Индекс был составлен на основе 10 компонентов для оценки различных аспектов конкурентоспособности городов. Среди них:

создание бизнеса;

доступ к публичному имуществу;

прозрачность и открытость данных;

стоимость соблюдения законодательства;

налоги и сборы;

неформальные платежи и коррупция;

безопасность ведения бизнеса;

лидерство городской власти;

ресурсы для развития и поддержка инноваций.

В ходе исследования были опрошены 7454 руководителей субъектов предпринимательской деятельности, из них 3735 — с предприятий — юридических лиц и 3719 физических лиц — предпринимателей.

Напомним

В прошлом году Киев занял в рейтинге конкурентоспособности городов двадцать первое место из 24.

Лидерами были Хмельницкий (72,96 балла), Ивано-Франковск (66,95 балла), Львов (66,15), Винница (66, 45), Тернополь (63,89) и Чернигов (62,88). На последнем месте был Херсон (31,62 балла).