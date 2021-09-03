В Украине назвали город с лучшим бизнес-климатом
В тройку украинских городов с наиболее благоприятным бизнес-климатом и эффективным экономическим управлением входят Хмельницкий, Ивано-Франковск и Львов. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Индекс конкурентоспособности городов Украины (ИКГ) 2021», пишет Investory.
Топ-городов
Первое место в рейтинге занял город Хмельницкий, набрав 67,65 балла из 100 возможных, что является самым высоким показателем среди украинских городов.
В группу с высоким ИКГ вошли 10 городов:
- Ивано-Франковск (65,41)
- Львов (64,75)
- Мукачево (64,61)
- Бахмут (64,55)
- Тернополь (64,47)
- Винница (63, 75)
- Мариуполь (62,27)
- Александрия (62,22)
- Мелитополь (61,02)
- Чернигов (59,96).
Украинская столица заняла тридцатое место с 50,27 балла.
В рейтинг вошли 45 городов — 24 областных центра и 21 город с населением более 73 тыс. человек.
Как составляли рейтинг
Индекс был составлен на основе 10 компонентов для оценки различных аспектов конкурентоспособности городов. Среди них:
- создание бизнеса;
- доступ к публичному имуществу;
- прозрачность и открытость данных;
- стоимость соблюдения законодательства;
- налоги и сборы;
- неформальные платежи и коррупция;
- безопасность ведения бизнеса;
- лидерство городской власти;
- ресурсы для развития и поддержка инноваций.
В ходе исследования были опрошены 7454 руководителей субъектов предпринимательской деятельности, из них 3735 — с предприятий — юридических лиц и 3719 физических лиц — предпринимателей.
Напомним
В прошлом году Киев занял в рейтинге конкурентоспособности городов двадцать первое место из 24.
Лидерами были Хмельницкий (72,96 балла), Ивано-Франковск (66,95 балла), Львов (66,15), Винница (66, 45), Тернополь (63,89) и Чернигов (62,88). На последнем месте был Херсон (31,62 балла).