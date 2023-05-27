Обстріли Бєлгородщини вже полізли боком усім росіянам: Росія зіткнулася з нестачею курятини

Бєлгородська область є провідним виробником птиці у Росії.

Росія зіткнулася з нестачею курятини через обстріл Бєлгородської області. Про це пише The Moscow Times , інформує ZN.ua .

Брак цієї продукції показав моніторинг аналітичного агентства AD Limited.

Крім того, це підтвердив співрозмовник газети в одній із федеральних роздрібних мереж.

"Однією з можливих причин нестачі продукції є проблема з логістикою та доставкою у виробників Бєлгородської області. Регіон є провідним виробником птиці в Росії, згідно з даними Росстату", - пише видання з посиланням на представника рітейлера.

З січня по квітень 2023 року в Росії було вироблено 2,17 мільйона тонн птаха у живій вазі, при цьому на Бєлгородську область припало 12,1% (264 400 тонн).

Нагадаємо, у Бєлгородській області Росії останніми днями особливо неспокійно. Окрім щоденних бомбардувань, яким піддаються різні об'єкти області, ситуацію посилюють легіон «Свобода Росії» та учасники «Російського добровольчого корпусу».

Ці підрозділи, що воюють на боці України, але сформовані з громадян Росії, проводять операцію на території Бєлгородської області, щоб створити там «смугу безпеки» для захисту мирних українців.