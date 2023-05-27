Обстріли Бєлгородщини вже полізли боком усім росіянам: Росія зіткнулася з нестачею курятини

Бєлгородська область є провідним виробником птиці у Росії.

Росія зіткнулася з нестачею курятини через обстріл Бєлгородської області. Про це пише The Moscow Times, інформує ZN.ua.

Обстріли Бєлгородщини вже полізли боком усім росіянам: Росія зіткнулася з нестачею курятини

Брак цієї продукції показав моніторинг аналітичного агентства AD Limited.

Крім того, це підтвердив співрозмовник газети в одній із федеральних роздрібних мереж.

"Однією з можливих причин нестачі продукції є проблема з логістикою та доставкою у виробників Бєлгородської області. Регіон є провідним виробником птиці в Росії, згідно з даними Росстату", - пише видання з посиланням на представника рітейлера.

З січня по квітень 2023 року в Росії було вироблено 2,17 мільйона тонн птаха у живій вазі, при цьому на Бєлгородську область припало 12,1% (264 400 тонн).

Нагадаємо, у Бєлгородській області Росії останніми днями особливо неспокійно. Окрім щоденних бомбардувань, яким піддаються різні об'єкти області, ситуацію посилюють легіон «Свобода Росії» та учасники «Російського добровольчого корпусу».

Ці підрозділи, що воюють на боці України, але сформовані з громадян Росії, проводять операцію на території Бєлгородської області, щоб створити там «смугу безпеки» для захисту мирних українців.


Лія Ільченко, ZN.ua





Интересные новости
Фонд гарантування виставив на продаж активи банків-банкрутів на 5,1 мільярдаФонд гарантування виставив на продаж активи банків-банкрутів на 5,1 мільярда
Власний видобуток газу та розосередження генерації – що іще допоможе нам пережити наступну зимуВласний видобуток газу та розосередження генерації – що іще допоможе нам пережити наступну зиму
Raiffeisen Bank International має намір передати російський підрозділ акціонерам — ЗМІRaiffeisen Bank International має намір передати російський підрозділ акціонерам — ЗМІ
Незважаючи на війну: у Миколаївській області запущено нову вітрову електростанціюНезважаючи на війну: у Миколаївській області запущено нову вітрову електростанцію
Для Бортницької станції аерації за 6,4 млн гривень куплять нове обладнанняДля Бортницької станції аерації за 6,4 млн гривень куплять нове обладнання
Блок рекламы


Похожие новости
Суд в Черкасах арештував активи росіянина на мільйони гривеньСуд в Черкасах арештував активи росіянина на мільйони гривень
Швейцарський Julius Baer почав заморожування інвестиційних рахунків росіян та білорусівШвейцарський Julius Baer почав заморожування інвестиційних рахунків росіян та білорусів
Росія збільшує експорт нафти морем — BloombergРосія збільшує експорт нафти морем — Bloomberg
Росія зіштовхнулася з найбільшою нестачею робочої сили за останні десятиліття — британська розвідкаРосія зіштовхнулася з найбільшою нестачею робочої сили за останні десятиліття — британська розвідка
В США розпочали розслідування щодо Binance: підозрюють у допомозі обходу санкцій росіянамиВ США розпочали розслідування щодо Binance: підозрюють у допомозі обходу санкцій росіянами
Процес пішов: Росія вже не ховаючись надрукувала півтрильйона рублівПроцес пішов: Росія вже не ховаючись надрукувала півтрильйона рублів
"Усім приготуватися": голова центробанку РФ попередила про прискорення інфляції"Усім приготуватися": голова центробанку РФ попередила про прискорення інфляції
Криптобіржа Binance анулювала санкційні ліміти для росіянКриптобіржа Binance анулювала санкційні ліміти для росіян
В Мінприроди порахували, скільки українських родовищ корисних копалин окупувала РосіяВ Мінприроди порахували, скільки українських родовищ корисних копалин окупувала Росія
Посли країн G7 звернулися до Швейцарії: славнозвісна банківська таємниця країни сприяє замітанню слідів росіянамиПосли країн G7 звернулися до Швейцарії: славнозвісна банківська таємниця країни сприяє замітанню слідів росіянами
Последние новости
Подгружаем последние новости