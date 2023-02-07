Фонд держмайна виставив на продаж Білгород-Дністровський порт за майже 190 мільйонів

Фонд держмайна 3 березня проведе приватизаційний аукціон з продажу «Білгород-Дністровського морського торговельного порту». Стартова ціна — 187,6 млн грн (без ПДВ). Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Фонд держмайна виставив на продаж Білгород-Дністровський порт за майже 190 мільйонів
Фото: facebook.com/bdcseaport

Торги відбудуться на Prozorro.Продажі. Гарантійний внесок для участі у торгах — 37,5 млн грн (без ПДВ).

«Це друга приватизація порту за часи незалежності. Залучення приватного інвестора для збиткового Білгород-Дністровського порту — це поштовх для розвитку його інфраструктури та створення додаткових робочих місць», — заявив перший застуник голови ФДМУ Дмитро Кліменков.

Збитки

У Фонді зазначили, останніми роками Білгород-Дністровський порт показував суттєві збитки: у 2019 роках збиток коливався в межах 23,5 28,5 млн грн.

«Негативна тенденція спостерігалася і у 2022 році. За січень-вересень минулого року порт отримав 2,9 млн грн збитку», — йдеться у повідомленні.

Станом на 30 вересня 2022 року порт накопичив 104,7 млн грн простроченої кредиторської заборгованості. Найбільше боргів за податками із заробітної плати (27,3 млн грн) та на нерухоме майно (23,6 млн грн).

Також порт заборгував 13,7 млн грн заробітної плати. З 2019 року з порту звільнилися 88 робітників. Станом на січень-вересень 2022 року там працювали 148 робітників.

«Зараз через повномасштабне вторгнення російських військ Білгород-Дністровський порт заблокований з моря. Однак він не зупинився. Тут відбувається перевалка вантажів в статусі «сухого порту», — зазначає Фонд.

Білгород-Дністровський порт

Білгород-Дністровський порт розташований на західному березі Дністровського лиману. Він розміщується на 59 га основної території порту (має виходи до дев?яти причалів) та понад 5 га території портопункту Бугаз (один причал) в селищі Затока.

До складу порту також входять дев’ять суден, чотири тепловози, 18 портальних кранів та 56 транспортних засобів (частина надана в оренду).

«Покупець порту зобов’язаний протягом шести місяців погасити борги із заробітної плати та перед бюджетом. Також він не зможе звільняти робітників за власною ініціативою протягом цього періоду. Стартова ціна розрахована на підставі балансової вартості активів порту. На час воєнного стану на покупця порту не накладаються інвестзобов'язання», — пояснили у Фонді.





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