Украинцы стали больше держать наличных. С начала года объем вырос на 36 миллиардов — НБУ
В Украине увеличился объем наличности. С начала 2021 он вырос на 36 миллиардов. Об этом сообщил глава Нацбанка Кирилл Шевченко на открытии «Музея гривны под открытым небом», передает
Шевченко сообщил сколько банкнот на данный момент держат на руках украинцы.
«Банкноты в обращении составляют 590 млрд грн общим количеством 2,9 млрд штук, монеты — 4 млрд грн, 13,8 млрд штук», — сказал Шевченко.
Украинцы стали больше держать налички
Согласно данным Нацбанка, на конец июля наличность вне банков составляла 548,62 грн, в кассе банков — 45, 97 млрд грн, тогда как на начало года в соответствии 516,09 млрд грн и 42,4 млрд грн, а суммарный их объем за семь месяцев вырос на 6,5%.
Напомним, что в прошлом году объем наличных денег в обращении подскочил на треть, или на 133,4 млрд грн — до 558,5 млрд грн.