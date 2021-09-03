Украинцы стали больше держать наличных. С начала года объем вырос на 36 миллиардов — НБУ

В Украине увеличился объем наличности. С начала 2021 он вырос на 36 миллиардов. Об этом сообщил глава Нацбанка Кирилл Шевченко на открытии «Музея гривны под открытым небом», передает Интерфакс-Украина.

Украинцы стали больше держать наличных. С начала года объем вырос на 36 миллиардов — НБУ
Фото: РБК-Украина

Шевченко сообщил сколько банкнот на данный момент держат на руках украинцы.

«Банкноты в обращении составляют 590 млрд грн общим количеством 2,9 млрд штук, монеты — 4 млрд грн, 13,8 млрд штук», — сказал Шевченко.

Украинцы стали больше держать налички

Согласно данным Нацбанка, на конец июля наличность вне банков составляла 548,62 грн, в кассе банков — 45, 97 млрд грн, тогда как на начало года в соответствии 516,09 млрд грн и 42,4 млрд грн, а суммарный их объем за семь месяцев вырос на 6,5%.

Напомним, что в прошлом году объем наличных денег в обращении подскочил на треть, или на 133,4 млрд грн — до 558,5 млрд грн.

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