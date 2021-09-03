Цены на газ на украинской бирже установили исторический рекорд
ООО "Укр Газ Ресурс" продало 50 тыс. кубометров по цене 20 100 грн.
Цены на природный газ на ТБ "Украинская энергетическая биржа" (УЭБ) на аукционе в четверг, 2 сентября, установили новый исторический максимум, превысив 20 тыс. гривен за тысячу кубометров (с НДС) на условиях предоплаты.
Об этом сообщает "БизнесЦензор".
Это самая высокая цена на украинском рынке газа с момента его открытия в 2015 году, отмечает отраслевое издание ExPro.
Так, ООО "Укр Газ Ресурс" продало 50 тыс. кубометров ресурса сентября по цене 20 100 грн за тыс. куб. м (с НДС). В общем, было реализовано 5 лотов по 10 тыс. куб. м, условия оплаты - предоплата до 7 сентября.
Как отмечается, это первая продажа газа компанией на УЭБ с начала года. В последний раз компания выходила на биржу в декабре 2020 года.
Основная причина роста цен на природный газ в Украине - рост котировок на европейских хабах, хотя благодаря наличию значительных запасов газа в украинских хранилищах, в том числе у компаний-нерезидентов, цены на газ на украинской бирже ниже европейских (без учета НДС).
Напомним, европейские цены на газ продолжают обновлять исторические максимумы на фоне сокращения поставок "Газпромом" через Украину и Польшу. Накануне цена газа на фьючерсном рынке Европы достигла очередного исторического максимума, превысив $645 за тыс. куб. м.