Цены на газ на украинской бирже установили исторический рекорд

ООО "Укр Газ Ресурс" продало 50 тыс. кубометров по цене 20 100 грн.

Цены на газ на украинской бирже установили исторический рекорд
Фото: Depositphotos/fotogray

Цены на природный газ на ТБ "Украинская энергетическая биржа" (УЭБ) на аукционе в четверг, 2 сентября, установили новый исторический максимум, превысив 20 тыс. гривен за тысячу кубометров (с НДС) на условиях предоплаты.

Об этом сообщает "БизнесЦензор".

Это самая высокая цена на украинском рынке газа с момента его открытия в 2015 году, отмечает отраслевое издание ExPro.

Так, ООО "Укр Газ Ресурс" продало 50 тыс. кубометров ресурса сентября по цене 20 100 грн за тыс. куб. м (с НДС). В общем, было реализовано 5 лотов по 10 тыс. куб. м, условия оплаты - предоплата до 7 сентября.

Как отмечается, это первая продажа газа компанией на УЭБ с начала года. В последний раз компания выходила на биржу в декабре 2020 года.

Основная причина роста цен на природный газ в Украине - рост котировок на европейских хабах, хотя благодаря наличию значительных запасов газа в украинских хранилищах, в том числе у компаний-нерезидентов, цены на газ на украинской бирже ниже европейских (без учета НДС).

Напомним, европейские цены на газ продолжают обновлять исторические максимумы на фоне сокращения поставок "Газпромом" через Украину и Польшу. Накануне цена газа на фьючерсном рынке Европы достигла очередного исторического максимума, превысив $645 за тыс. куб. м.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Concorde Capital инвестировала в украинский криптостартап Weld MoneyConcorde Capital инвестировала в украинский криптостартап Weld Money
Украинцы скупают валюту: спрос вырос в 4 раза — ДанилишинУкраинцы скупают валюту: спрос вырос в 4 раза — Данилишин
В Украине около 40% работающих не платят в Пенсионный фонд — экспертВ Украине около 40% работающих не платят в Пенсионный фонд — эксперт
Citi Украина создает департамент коммерческого банка. Что это значитCiti Украина создает департамент коммерческого банка. Что это значит
Индекс ожиданий деловой активности достиг самого высокого уровня с 2019 годаИндекс ожиданий деловой активности достиг самого высокого уровня с 2019 года
Блок рекламы


Похожие новости
Мировые цены возобновили рост. За год продовольствие подорожало на 33%Мировые цены возобновили рост. За год продовольствие подорожало на 33%
Стоимость Cardano обновила исторический максимумСтоимость Cardano обновила исторический максимум
Эксперты прогнозируют скачок цены на аренду жильяЭксперты прогнозируют скачок цены на аренду жилья
Объем торгов NFT в августе достиг рекордных $1,5 миллиардаОбъем торгов NFT в августе достиг рекордных $1,5 миллиарда
Dell завершила квартал с рекордной выручкой, HP Inc продолжает жаловаться на дефицитDell завершила квартал с рекордной выручкой, HP Inc продолжает жаловаться на дефицит
Цены на АЗС. Стоимость автогаза растетЦены на АЗС. Стоимость автогаза растет
В Германии цены промпроизводителей подскочили до максимума с 1975 годаВ Германии цены промпроизводителей подскочили до максимума с 1975 года
Сокращение спроса в Китае обвалило цены на рудуСокращение спроса в Китае обвалило цены на руду
Мировые цены на уголь выросли на 60%Мировые цены на уголь выросли на 60%
Афганская валюта обвалилась до рекордного минимумаАфганская валюта обвалилась до рекордного минимума
Последние новости
Подгружаем последние новости