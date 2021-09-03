Цены на газ на украинской бирже установили исторический рекорд

Цены на природный газ на ТБ "Украинская энергетическая биржа" (УЭБ) на аукционе в четверг, 2 сентября, установили новый исторический максимум, превысив 20 тыс. гривен за тысячу кубометров (с НДС) на условиях предоплаты.

Об этом сообщает "БизнесЦензор".

Это самая высокая цена на украинском рынке газа с момента его открытия в 2015 году, отмечает отраслевое издание ExPro.

Так, ООО "Укр Газ Ресурс" продало 50 тыс. кубометров ресурса сентября по цене 20 100 грн за тыс. куб. м (с НДС). В общем, было реализовано 5 лотов по 10 тыс. куб. м, условия оплаты - предоплата до 7 сентября.

Как отмечается, это первая продажа газа компанией на УЭБ с начала года. В последний раз компания выходила на биржу в декабре 2020 года.

Основная причина роста цен на природный газ в Украине - рост котировок на европейских хабах, хотя благодаря наличию значительных запасов газа в украинских хранилищах, в том числе у компаний-нерезидентов, цены на газ на украинской бирже ниже европейских (без учета НДС).