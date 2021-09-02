Украина погасила еврооблигации на $1,3 миллиарда

Министерство финансов 1 сентября 2021 года погасило третью серию облигаций внешнего государственного займа, выпущенных при реструктуризации в 2015 году на сумму более $1,3 миллиарда. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

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Детали погашения

Из этой суммы погашение основной суммы еврооблигаций составляет $974 миллиона. Еще $334,6 млн является процентным платежам по еврооблигациям со сроком погашения в 2021—2027 годах.

Сентябрь является пиковым периодом по выплатам по погашению и обслуживанием госдолга. В августе 2021 года Украина должна была потратить на погашение и обслуживание госдолга 27,5 млрд грн, в сентябре — 104,9 млрд грн.

К концу года остаток валютных платежей по государственному долгу составляет около 3,6 млрд долларов, отметили в Минфине.

Выпуск ОВГЗ с погашением в 2021 году номинальной стоимостью 1,409 млрд долларов осуществили в 2015 годах по процентной ставке 7,75% в год.