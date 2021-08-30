«Не смогут свободно распоряжаться деньгами». Марченко объяснил последствия отказа от добровольного декларирования

«По инициативе Президента с 1 сентября 2021 начинается кампания по добровольному декларированию. Гражданам предоставляется возможность задекларировать свои доходы и в дальнейшем свободно их использовать», — отметил министр.

Он напомнил, что единовременное добровольное декларирование физическими лицами их активов и уплата единовременного сбора в бюджет предусмотренные Законом №?1539.

«Граждане, которые воспользуются этой возможностью, смогут спокойно распоряжаться своими активами. Для них это будет чистая финансовая история. Более того, гражданам, задекларировавшим активы и оплатившим с них сбор, государство гарантирует освобождение от ответственности за нарушение налогового, валютного законодательства», — отметил Марченко.

Но не все имеют право на добровольное декларирование, заметил министр. Не подлежат декларированию активы, полученные в результате уголовных преступлений, в том числе получения взятки (кроме преступлений по уклонению от уплаты налогов), а также активы на счетах страны-агрессора или происхождением из такой страны.

По словам Марченко, гражданам, добросовестно платившим налоги со всех доходов, декларацию подавать не нужно. Также это касается активов граждан (жилье, автомобиль и земля), полученных по договорам дарения или по наследству.

Минфин вместе с Налоговой уже начали нарабатывать законопроект о косвенных методах контроля, позволяющие сопоставлять реальный уровень жизни человека, его состояния с информацией о полученных ею доходы и уплаченные налоги.

И «такие инструменты в будущем будут распространяться на всех граждан — налогоплательщиков», убежден министр.

«У правительства есть девять месяцев на разработку и согласование законопроекта», — подытожил Марченко и призвал «сконцентрироваться на добровольном декларировании».

Напомним

В середине июня Верховная Рада приняла закон №?1539-IX (законопроект №?5153), который в пакете с другими документами предусматривает введение в Украине налоговой амнистии. Президент Владимир Зеленский вернул документ с подписью 19 июля, а вступил он в силу с 21 июля текущего года.

Закон предлагает в период с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2022 года провести добровольное декларирование активов физлиц, которые были приобретены до 1 января этого года, но из которых не были уплачены налоги.