ЦБ Китая призвал «держаться подальше» от биткоина и криптовалют

Операции, связанные с криптовалютами, являются чистой спекуляцией, поэтому от них нужно «держаться подальше», уверены в Народном банке Китая. Об этом пишет РБК со ссылкой «Жэньминь жибао».

ЦБ Китая призвал «держаться подальше» от биткоина и криптовалют
Фото: promining.net

«Берегите карманы»

Заместитель директора Бюро по защите прав потребителей финансовых услуг китайского Ц Б Инь Юпин призвал граждан Китая «защищать свои карманы», поскольку биткоин не является законным платежным средством и не имеет реальной стоимости.

«В ответ на возможный рост числа операций с криптовалютой ЦБ будет совместно с соответствующими департаментами выявлять зарубежные криптобиржи и местных трейдеров, а также блокировать и принимать меры против сайтов, приложений и корпоративных каналов», — подчеркнул Инь Юпин.

Народный банк Китая продолжит принимать жесткие меры в отношении криптовалютных транзакций. В заявлении говорится, что если люди узнают о незаконных операциях с цифровыми активами, они должны немедленно сообщить об этом в соответствующие ведомства.

Предыстория

Жесткие запреты в отношении криптовалют начали вводиться в Китае весной, когда Национальная ассоциация интернет-финансов, Банковская ассоциация Китая и Ассоциации платежей и клиринга выступили с совместным заявлением. Они ссылались на документ ЦБ «о необходимости предотвращения риска ажиотажа при операциях с виртуальной валютой».

Регулятор призвал финансовые учреждения не использовать криптовалюты для определения цен на товары и услуги, а также ограничить любые операции с криптовалютами.

В список операций, которые необходимо прекратить, вошли покупка криптовалют, любая связанная с ними инвестиционная деятельность, трейдинг и просто обмен цифровых активов.

21 мая Финансовый комитет Госсовета КНР призвал распространить запрет и на деятельность майнеров. К концу июня деятельность по добыче цифровых активов была окончательно запрещена в стране.

Решение властей привело к бегству майнеров из страны. Самыми популярными направлениями для переезда стали Казахстан, США, Канада, Европа и РоSSия. В результате в Китае обрушились цены на оборудование для добычи криптовалют, из-за чего производитель Bitmain был вынужден приостановить его продажу.

Криптовалютные запреты в Китае оказали давление на крипторынок. В результате стоимость биткоина падала более чем на 50% с исторического максимума около $65 тыс. до $29 тыс.

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