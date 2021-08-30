Объем торгов NFT в августе достиг рекордных $1,5 миллиарда

С 1 по 25 августа торговые объемы невзаимозаменяемыми токенами (NFT) составили $1,5 млрд. Показатель вырос на 42?757% за аналогичный период прошлого года, согласно NonFungible.com, пишет Forklog.

Объем торгов NFT в августе достиг рекордных $1,5 миллиарда

Количество активных пользователей растет

По данным ресурса, за год количество активных пользователей в секторе возросло с 11?300 до 190?000, количество заключенных сделок — в 21,5 раз (до ~710?000), их средний размер — в 19,8 раз (до $2100).

За весь 2020 год объем продаж NFT составил около $95 млн, за первое полугодие — $2,47 млрд.

Лидеры продаж

Одним из драйверов стала растущая популярность Axie Infinity. Объем проданных NFT-предметов в этой блокчейн-игре за последние 30 дней достиг $852 млн. Ее ежедневная аудитория превысила 1 млн пользователей.

Другим фактором роста стал ажиотаж вокруг проекта CryptoPunk. C начала августа объем продаж NFT-изображений размером 24?24 пикселей составил $427,9 млн — почти половину от совокупного показателя с 2017 года, согласно Cryptoslam. Средняя цена составила $219?300, самый дорогой криптопанк обошелся покупателю в $5,45 млн.

В торгах поучаствовала и платежная система Visa, которая приобрела CryptoPunk #7610 за 49,5 ЕTH (~$150?000 на момент сделки).

В июне его собрат #7523, также известный как COVID Alien, ушел с молотка на торгах в аукционном доме Sotheby’s за 4520 ETH ($11,8 млн).

Рынок NFT

В начале апреля было зафиксировано снижение рынка невзаимозаменяемых токенов. NFT, в среднем, подешевели на 67% к февральскому уровню.

Ранее «Минфин» писал, что в марте, по данным аналитической площадки CryptoArt, только произведений искусства в виде NFT-токенов было продано на $200 млн. Эта сумма больше, чем объемы продаж невзаимозаменяемых токенов за весь 2020 год.

В феврале текущего года продажи NFT составили $91 млн, а в январе — $12 млн. Самым крупным рынком продаж токенов стал Nifty Gateway с объемом продаж в $140 млн. Второе место заняла платформа SuperRare ($30 млн).

Удачные продажи

Напомним, колумнист американской газеты The New York Times Кевин Рус написал колонку «Купите эту колонку на блокчейне!», превратил скриншот колонки в NFT (невзаимозаменяемый токен) и продал его на аукционе за $560 тыс.

Также в прошлом месяце произошло историческое событие. Впервые NFT-токен был продан человекоподобным роботом с искусственным интеллектом Робот-гуманоид София «продала» NFT-токен, привязанный к своему рисунку, за $688,8 тыс. на площадке Nifty Gateway.

Британский аукционный дом Christie’sпровел первый аукцион с лотом в виде NFT — цифровая картина художника Beeple была продана за рекордные $69,3 млн.

Что такое NFT

NFT-токены уникальны и не поддаются делению. Такой токен используется для подтверждения права собственности на объект, его нельзя заменить без согласия владельца.

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