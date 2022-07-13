Експорт зернових: в українські порти зайшли вже 16 торговельних суден

16 торговельних суден пройшли каналом гирла Бистре і потрапили до українських портів для завантаження зерном. Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

В установі пояснили, що до звільнення острова Зміїного від окупантів прохід суден у Дунайські порти України (Усть-Дунайськ, Рені, Ізмаїл) був можливий лише через румунський канал Суліна. Його пропускна здатність складає чотири судна на добу, у той час як потрібно приймати вісім. З допомогою Бистрого експорт українського зерна до інших країн суттєво збільшиться.

«Станом на 12 липня 2022 року шістнадцять торговельних суден, які будуть перевозити українську аграрну продукцію на зовнішні ринки, уже пройшли каналом гирла Бистре суднового ходу р. Дунай – Чорне море і очікуватимуть на завантаження українським зерном. Ще понад 90 суден чекають на рейді каналу Суліна своєї черги аби зайти саме в українські порти. Всього на рейді румунського каналу Суліна знаходиться 135 суден», – говориться у повідомленні Мінінфраструктури.

У відомстві зазначили, що зараз ведуться переговори з румунськими колегами та представниками Єврокомісії стосовно збільшення кількості проходжень через Сулінський канал. Якщо запит буде затверджено, а шлях через гирло Бистре і надалі залишатиметься вільним, то протягом тижня скупчення суден на рейді буде ліквідоване, а щомісячний експорт зернових зросте на 500 тисяч тонн.