Експорт зернових: в українські порти зайшли вже 16 торговельних суден

Ще 90 суден чекають своєї черги на рейді румунського каналу Суліна, інформує ZN.ua.

Експорт зернових: в українські порти зайшли вже 16 торговельних суден
© Василь Артюшенко, ZN.UA

16 торговельних суден пройшли каналом гирла Бистре і потрапили до українських портів для завантаження зерном. Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

В установі пояснили, що до звільнення острова Зміїного від окупантів прохід суден у Дунайські порти України (Усть-Дунайськ, Рені, Ізмаїл) був можливий лише через румунський канал Суліна. Його пропускна здатність складає чотири судна на добу, у той час як потрібно приймати вісім. З допомогою Бистрого експорт українського зерна до інших країн суттєво збільшиться.

«Станом на 12 липня 2022 року шістнадцять торговельних суден, які будуть перевозити українську аграрну продукцію на зовнішні ринки, уже пройшли каналом гирла Бистре суднового ходу р. Дунай – Чорне море і очікуватимуть на завантаження українським зерном. Ще понад 90 суден чекають на рейді каналу Суліна своєї черги аби зайти саме в українські порти. Всього на рейді румунського каналу Суліна знаходиться 135 суден», – говориться у повідомленні Мінінфраструктури.

У відомстві зазначили, що зараз ведуться переговори з румунськими колегами та представниками Єврокомісії стосовно збільшення кількості проходжень через Сулінський канал. Якщо запит буде затверджено, а шлях через гирло Бистре і надалі залишатиметься вільним, то протягом тижня скупчення суден на рейді буде ліквідоване, а щомісячний експорт зернових зросте на 500 тисяч тонн.


Олександр Кричковський, ZN.ua





Интересные новости
Оренда квартир подорожчала в Україні: ціни повертаються на довоєнний рівеньОренда квартир подорожчала в Україні: ціни повертаються на довоєнний рівень
Ціни на квартири в Україні впадуть: коли чекати на знижки на ринку житлаЦіни на квартири в Україні впадуть: коли чекати на знижки на ринку житла
Примусове стягнення боргів з українців заборонять: хто може не боятись колекторівПримусове стягнення боргів з українців заборонять: хто може не боятись колекторів
Новобудови подорожчали в Україні: де найвищі ціни на квартириНовобудови подорожчали в Україні: де найвищі ціни на квартири
Безробітних буде залучено до суспільно корисних робіт: що буде з тими, хто відмовитьсяБезробітних буде залучено до суспільно корисних робіт: що буде з тими, хто відмовиться
Блок рекламы


Похожие новости
Українські банки продовжили термін дії платіжних карток для біженців за кордономУкраїнські банки продовжили термін дії платіжних карток для біженців за кордоном
Коли розпочнеться збирання врожаю зернових, Україна зіткнеться з нестачею потужностей для зберіганняКоли розпочнеться збирання врожаю зернових, Україна зіткнеться з нестачею потужностей для зберігання
Російські агресори цілеспрямовано знищують посіви зерновихРосійські агресори цілеспрямовано знищують посіви зернових
Кабмін скасував ліцензії на експорт пшениціКабмін скасував ліцензії на експорт пшениці
Депозити подорожчали: які відсотки пропонують українські банкиДепозити подорожчали: які відсотки пропонують українські банки
Експорт електроенергії дозволить не збільшувати тарифи для українців — ЗеленськийЕкспорт електроенергії дозволить не збільшувати тарифи для українців — Зеленський
Зарплати в Німеччині: де українські біженці можуть отримувати 43 євро за годинуЗарплати в Німеччині: де українські біженці можуть отримувати 43 євро за годину
Токаєв доручив експортувати казахську нафту в обхід РосіїТокаєв доручив експортувати казахську нафту в обхід Росії
Україна не експортує до Білорусі жодних товарів, жодного з видів транспорту - МінінфраструктуриУкраїна не експортує до Білорусі жодних товарів, жодного з видів транспорту - Мінінфраструктури
Експорт із України: на скільки скоротився, що зараз вивозиться і кудиЕкспорт із України: на скільки скоротився, що зараз вивозиться і куди
Последние новости
Подгружаем последние новости