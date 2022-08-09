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2022-08-09
Наступну зміну цін прогнозуємо найближчими місяцями – торгова оптова компанія Метро Україна
Крім того, цьогорічний урожай значно скоротиться і можуть виникнути проблеми з сировиною в деяких групах товарів, інформує
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З початку війни зростання цін в Україні склало 15-20%, а наступна зміна цін в Україні прогнозується найближчими місяцями. Про це заявила гендиректор торгової оптової компанії "Метро Україна" Олена Вдовіченко в інтерв'ю
"З початком бойових дій ми бачимо зростання цін на 15-20%. Є групи товарів, які подорожчали майже вдвічі, наприклад, гречка. Наступну зміну цін прогнозуємо найближчими місяцями", - повідомила вона.
Лія Ільченко, ZN.ua