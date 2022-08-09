Наступну зміну цін прогнозуємо найближчими місяцями – торгова оптова компанія Метро Україна

З початку війни зростання цін в Україні склало 15-20%, а наступна зміна цін в Україні прогнозується найближчими місяцями. Про це заявила гендиректор торгової оптової компанії "Метро Україна" Олена Вдовіченко в інтерв'ю "НВ" .

"З початком бойових дій ми бачимо зростання цін на 15-20%. Є групи товарів, які подорожчали майже вдвічі, наприклад, гречка. Наступну зміну цін прогнозуємо найближчими місяцями", - повідомила вона.