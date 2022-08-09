Наступну зміну цін прогнозуємо найближчими місяцями – торгова оптова компанія Метро Україна

Крім того, цьогорічний урожай значно скоротиться і можуть виникнути проблеми з сировиною в деяких групах товарів, інформує ZN.ua.

Наступну зміну цін прогнозуємо найближчими місяцями – торгова оптова компанія Метро Україна
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З початку війни зростання цін в Україні склало 15-20%, а наступна зміна цін в Україні прогнозується найближчими місяцями. Про це заявила гендиректор торгової оптової компанії "Метро Україна" Олена Вдовіченко в інтерв'ю "НВ".

"З початком бойових дій ми бачимо зростання цін на 15-20%. Є групи товарів, які подорожчали майже вдвічі, наприклад, гречка. Наступну зміну цін прогнозуємо найближчими місяцями", - повідомила вона.


Лія Ільченко, ZN.ua





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