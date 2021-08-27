Полиция в Бразилии арестовала $28,6 миллионов в криптовалютах

Федеральная полиция Бразилии изъяла криптовалюту на сумму 150 млн бразильских реалов ($28,7 млн) в ходе операции «Kryptos», связанной с предполагаемой финансовой пирамидой. Об этом сообщает Forklog со ссылкой на CNN Brazil.

Фото: cryptomic

Что известно

Правоохранители арестовали пять человек. Помимо цифровых активов в распоряжении полиции оказалось $3,6 млн налички, 21 премиум-автомобиль и различные ювелирные изделия.

По данным следователей, организатором преступной схемы стал один из задержанных, Глэйдсон Акасио.

Владелец консалтингового бизнеса в сфере цифровых активов в Рио-де-Жанейро предлагал клиентам доходность до 15% годовых. Ему инкриминируют вывод «миллиардов» реалов клиентских средств.

Напомним

В июле Федеральная полиция Бразилииликвидировала Bitcoin Banco Group, ущерб от действий которой для 7000 граждан превысил $300 млн. Ее лидера Клаудио Оливейра, известного как «Король биткоинов», арестовали.