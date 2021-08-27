Полиция в Бразилии арестовала $28,6 миллионов в криптовалютах

Федеральная полиция Бразилии изъяла криптовалюту на сумму 150 млн бразильских реалов ($28,7 млн) в ходе операции «Kryptos», связанной с предполагаемой финансовой пирамидой. Об этом сообщает Forklog со ссылкой на CNN Brazil.

Полиция в Бразилии арестовала $28,6 миллионов в криптовалютах
Фото: cryptomic

Что известно

Правоохранители арестовали пять человек. Помимо цифровых активов в распоряжении полиции оказалось $3,6 млн налички, 21 премиум-автомобиль и различные ювелирные изделия.

По данным следователей, организатором преступной схемы стал один из задержанных, Глэйдсон Акасио.

Владелец консалтингового бизнеса в сфере цифровых активов в Рио-де-Жанейро предлагал клиентам доходность до 15% годовых. Ему инкриминируют вывод «миллиардов» реалов клиентских средств.

Напомним

В июле Федеральная полиция Бразилииликвидировала Bitcoin Banco Group, ущерб от действий которой для 7000 граждан превысил $300 млн. Ее лидера Клаудио Оливейра, известного как «Король биткоинов», арестовали.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Инструкция к компьютеру Apple II с подписью Стива Джобса ушла с молотка за $787 тысячИнструкция к компьютеру Apple II с подписью Стива Джобса ушла с молотка за $787 тысяч
Безос вернул себе звание самого богатого человека мираБезос вернул себе звание самого богатого человека мира
Старейший банк мира могут продать после провала стресс-тестированияСтарейший банк мира могут продать после провала стресс-тестирования
Еще один центробанк предупредил Binance о незаконности работы в странеЕще один центробанк предупредил Binance о незаконности работы в стране
Coinbase анонсировала запуск криптобиржи в ЯпонииCoinbase анонсировала запуск криптобиржи в Японии
Блок рекламы


Похожие новости
Американский Forbes выйдет на биржу с оценкой в $630 миллионовАмериканский Forbes выйдет на биржу с оценкой в $630 миллионов
Полиция Австралии конфисковала $6 миллионов в биткоинахПолиция Австралии конфисковала $6 миллионов в биткоинах
В центробанке Бразилии поддержали регулирование криптовалютВ центробанке Бразилии поддержали регулирование криптовалют
Полиция предотвратила поставку в Украину 1 млн фальшивых долларовПолиция предотвратила поставку в Украину 1 млн фальшивых долларов
Полиция заподозрила кражу 5 млн гривен при реконструкции школы на Отрадном в КиевеПолиция заподозрила кражу 5 млн гривен при реконструкции школы на Отрадном в Киеве
Американский онлайн-банк Chime привлек $750 миллионов. Необанк оценили в $25 миллиардовАмериканский онлайн-банк Chime привлек $750 миллионов. Необанк оценили в $25 миллиардов
Брэнсон продал акции Virgin Galactic на $300 миллионовБрэнсон продал акции Virgin Galactic на $300 миллионов
Экс-главу правления Диамантбанка подозревают в растрате 20 миллионов (обновленно)Экс-главу правления Диамантбанка подозревают в растрате 20 миллионов (обновленно)
СБУ «накрыла» подпольные криптообменники в Киеве. Ежемесячно проводили до 30 миллионов (фото)СБУ «накрыла» подпольные криптообменники в Киеве. Ежемесячно проводили до 30 миллионов (фото)
Украинский стартап привлек $100 миллионов и стал единорогомУкраинский стартап привлек $100 миллионов и стал единорогом
Последние новости
Подгружаем последние новости