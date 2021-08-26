В июле банки нарастили кредитование населения. Финансирование бизнеса сократилось

По итогам июля банки увеличили портфель кредитов физлиц на 3,7 млрд — до 221,6 млрд грн. Это произошло на фоне сокращения портфеля кредитов юрлицам на 2,5 млрд — до 764,8 млрд грн. Это следует из оперативной отчетности НБУ по итогам месяца.

Фото: stockworld.com.uа

Курсовая оговорка

Львиная доля портфель кредитов населению номинирована в национальной валюте, поэтому номинальный приток отображает реальную динамику.

В то же время, почти 40% портфеля кредитов юрлицам номинирована в инвалюте.

За июль официальный курс гривны к доллару США укрепился на 33 коп — с 27,22 до 26,89 грн/$. Такое укрепление нацвалюты автоматически приводит к номинальному сокращению портфеля из-за уценки валютной составляющей примерно на 2,3 млрд грн.

Таким образом, можно констатировать, что номинальное сокращение было практически полностью обеспечено курсовым фактором. Реальный отток — минимальный.

Предыстория

В январе-июне чистый (за вычетом резервов) портфель банковских кредитов физическим лицам вырос на 14,4% (или 21,4 млрд), превысив 170 млрд грн. В том числе, июньский прирост — порядка 5 млрд грн.

За этот же период гривневый эквивалент чистого (за вычетом резервов) портфеля банковских кредитов юридическим лицам увеличился на 8% (почти 36 млрд грн) — до 483,5 млрд грн. При этом июньский прирост составил 8,5 млрд грн.