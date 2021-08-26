?Фонд госимущества выставил на приватизацию завод в Дашаве

Предприятие, которое перерабатывает сажу, отдают за 33 млн гривен.

Региональное управление Фонда государственного имущества выставило на приватизацию единый имущественный комплекс государственного предприятия "Дашавский завод композиционных материалов".

Стартовая стоимость завода - 33 млн гривен. Аукцион назначен на 26 сентября, сообщила пресс-служба ФГИ.

Предприятие, которое находится во Львовской области, специализируется на переработке сажи - полуфабриката для изготовления резиновой обуви, изоляционных материалов, автомобильных покрышек и других элементов промышленности. Оно производит мастику для изоляции нефте- и газопроводов, а также умягчитель для резино-технической промышленности.

Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Дашавський завод композиційних матеріалів Фото: privatization.gov.ua

Новый владелец получит в собственность недвижимость предприятия, в частности, здание грануляции, реакторное отделение, депо, а также базу отдыха в карпатском селе Гребенов.

Напомним, что 31 августа состоится аукцион по продаже Объединенной горно-химической компании (ОГХК), которая объединяет государственные титановые комбинаты.

Стартовая цена - 3,7 млрд гривен.