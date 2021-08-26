В черновицком супермаркете человек купил продукты, переклеив на них штрих-коды дешевых товаров

Теперь ему грозит до трех лет заключения.

В Черновцах задержали 35-летнего мужчину, который оплатил свои продукты в супермаркете за переклеенными из более дешевых товаров штрих-кодами. Сумму убытков от таких действий супермаркет оценил в 1,5 тыс. гривен.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

Правоохранители не называют супермаркета и его адрес, уточняя лишь, что инцидент произошел еще в начале августа, а сейчас мужчине официально сообщили о подозрении.

Отмечается, что на кассе гипермаркета не сразу поняли, что покупатель переклеил штрих-коды, поэтому ему удалось оплатить свои товары и даже пойти домой.

"Злоумышленником оказался 35-летний житель Черновцов. Полицейские выяснили, что в тот день мужчина совершал покупки в магазине и, воспользовавшись отсутствием внимания работников заведения, заменил штрих-коды с фиксированными ценами и названием товаров из дорогих на более дешевые, чем нанес ущерб супермаркету на 1500 гривен", - говорится в сообщении полиции.

Теперь мужчине грозит до трех лет заключения.

Напомним, ранее во Львове задержали киевлянку за кражу 220 "Киндер-сюрпризов" из супермаркета.