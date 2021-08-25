Евросоюз нарастил импорт стали на 23%

Евросоюз нарастил импорт стали на 23%

По данным европейской металлургической ассоциации Eurofer, в первой половине 2021 г. в страны Евросоюза поступило 14,411 млн. т стальной продукции и полуфабрикатов, что на 23,0% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. При этом 8,291 млн. т пришлось на второй квартал. За счет эффекта низкой базы рост по сравнению с апрелем-июнем 2020 г. составил 45,5%.

Больше всего европейские компании импортировали горячекатаного проката, объем закупок которого во втором квартале составил 2,82 млн. т. На втором месте — оцинкованная сталь, которой поступило в страны ЕС около 1,52 млн. т. На долю сортового проката пришлось около 21% импорта.

Крупнейшими поставщиками стальной продукции в страны ЕС в первой половине 2021 г. выступили Турция и РоSSия с результатами соответственно 2,197 млн. и 2,187 млн. т. При этом турецкий экспорт прибавил 9,9% по сравнению с январем-июнем 2020 г., а роSSийский — 25,4%. Индия за первые шесть месяцев 2021 г. поставила в страны ЕС 1,605 млн. т стали, превысив показатель аналогичного периода прошлого года на 72,6%.

В первую пятерку ведущих поставщиков стальной продукции в ЕС также входят Украина и Южная Корея. Компании из этих стран за полгода продали европейским клиентам соответственно 1,304 млн. и 1,111 млн. т проката и полуфабрикатов. Во втором квартале 2021 г. на пять крупнейших поставщиков пришлось 78% европейского импорта готовой стальной продукции.

В то же время, европейский экспорт стали во втором квартале сократился на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года до 4,826 млн. т. При этом Турция, крупнейший импортер европейского проката, сократила закупки на 40% до 671,9 тыс. т.

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