Курс криптовалюты Monero вырос на 32% после обновления блокчейна

Цена Monero выросла на 32% после того, как разработчики цифровой монеты обновили ее блокчейн, добавив в него систему «атомных свопов», которая упрощает обмен криптовалюты на биткоин и наоборот. Об этом пишет РБК.

Фото: currency.com

Торги на бирже

Обновление было интегрировано в блокчейн Monero 20 августа. На 24 августа цифровая монета торгуется на уровне $319, а ее капитализация составляет $5,7 млрд.

Согласно данным интерактивной таблицы «Минфина», по состоянию на 15:10 стоимость Monerо составляет $321,38 за монету.

Разработчики отмечают, что «атомные свопы» позволяют держателям Monero обменивать криптовалюту на биткоин и наоборот напрямую с конечным получателем, без посредников в виде бирж или других пользователей.

Сделка считается завершенной только в том случае, если оба пользователя получают цифровые монеты в результате обмена. В других случаях система отменяет транзакцию и возвращает пользователям криптовалюту.

Предыстория

Криптовалюта Monero (XMR) была создана на базе блокчейна токена ByteCoin, разработанного в 2014 году. ByteCoin — первая криптовалюта, использующая протокол CryptoNote.

Он включает механизмы, которые позволяют сохранить анонимность участникам транзакций.